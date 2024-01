Nel Asa-Aktie: Das wird wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat am Dienstag weiter abgegeben. Gleich in den ersten Handelsstunden des neuen Jahres ging es für die Norweger abwärts. Der Titel ist mit dem Minus von -1 % auf die Marke von 0,60 Euro gerutscht und war zwischenzeitlich sogar etwas tiefer gefallen. Nun wird es für die Norweger darauf ankommen, die Untergrenze zu bestätigen. Andernfalls, so die Charttechniker, könnte ein Rutsch in Richtung von 0,50 Euro folgen. Das wäre katastrophal.

Die Katastrophe droht!

Denn der Titel hat auf diese Weise die Marktkapitalisierung von 1 Mrd. Euro erreicht. Würde die Aktie in Richtung von 0,50 Euro nach unten rutschen, drohte nun auch noch eine Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. Euro. Dies würde sicherlich die großen Investoren abschrecken – die sind teils auf eine solche Marktkapitalisierung angewiesen. Deshalb wird es nun sehr spannend und auch eng für Nel Asa.

