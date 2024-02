Nel Asa-Aktie: Das kleine Drama!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa konnte am Freitag vor dem Wochenende punkten. Immerhin: Der Kurs schob sich um fast 2% aufwärts. Damit aber verbesserte sich das Wochenergebnis am Ende kaum. Die Notierungen bleiben letztlich auf schwachem Kurs. Die Aktie hat mit fast 0,43 Euro den schwächsten Kurs des laufenden Jahrzehnts fast egalisiert.

Die Kurse sind in den vergangenen Wochen ohnehin noch einmal massiv nach unten gezogen worden. Jetzt wartet die Börse vor der neuen Woche auf ein besonderes Ereignis: Am 28.2 tragen die Norweger ihre Quartalszahlen vor. Ausgehend von diesem Ereignis könnte sich die Situation wieder bessern, so die Hoffnung der Beobachter. ITM Power aus Großbritannien hat kürzlich gezeigt, was passieren kann, wenn die Erwartungen zumindest nicht enttäuscht werden – die Aktie explodierte kurz um gut 30 %.

Nel Asa: Trotz allem ist nichts vorbei

Das zeigt, dass trotz allem noch nicht alles vorbei ist. Der Titel ist gegenwärtig mit einer Marktkapitalisierung von gut 700 Millionen Euro gegenüber dem US-Konkurrenten Plug Power zu schlecht bewertet.

