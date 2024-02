Nel Asa-Aktie: Das ist jetzt zu viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat auch diese Woche zu schwach abgeschlossen. Am Ende verlor die Aktie noch einmal -1,4 %. Das fatale Signal geht vom Schlusskurs aus. Der liegt mit 0,4267 so tief wie an keinem anderen Tag im laufenden Jahrzehnt. Mit anderen Worten: Wenn Investoren in den 20er Jahren eingestiegen sind, werden sie aktuell Verluste erlitten haben. Das bessert die Stimmung nicht auf. Die Börsen warten zudem auf neue gute Nachrichten.

Am 28.2. kann es etwas Linderung geben

Immerhin wird Nel Asa Ende Februar, genau am 28.2. seine Quartalszahlen verlesen. Das ist eine erste Chance, um sich in diesem Jahr wie auch die Konkurrenz von ITM Power oder aber Plug Power wieder mit guten Nachrichten zu präsentieren. Ggf. würde es wie bei ITM Power schon reichen, wenn die Norweger zumindest nicht enttäuschen.

Bis dahin bleiben die spekulativen Elemente: Trader sehen derzeit kaum Unterstützungen! Short-Investoren werden sich freuen.

