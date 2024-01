Nel Asa-Aktie: Das ist die Wahrheit

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat am Freitag noch einen guten Gewinn in Höhe von 1,6 % für sich verbuchen können. Analysten wie auch Investoren werden sich die Hoffnung machen, für die Norweger könnte es noch einmal zu einem Comeback reichen. Danach sieht es jedoch nicht unmittelbar aus. Nun rücken die Zahlen in vier Wochen in den Mittelpunkt der Bewertung und der Betrachtungen.

Nel Asa: Das wird wichtig

Die Norweger werden Ende Februar die Zahlen für das 4. Quartal berichten. Das ist wichtig, um die wirtschaftliche Situation des Unternehmens richtig einschätzen zu können. Wahrscheinlich wird Nel Asa im neuen Jahr 2024 mangels Auftragsberichten nicht ganz die Erwartungen erfüllen, die derzeit eingepreist sind. Der Markt geht davon aus, der Konzern würde einen Umsatz in Höhe von ca. 200 Millionen Euro erzielen. Das setzt Aufträge voraus.

Unverändert aber denken Analysten, Nel Asa könnte noch 64 % Aufschlag schaffen – immerhin!

