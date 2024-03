Nel Asa-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa konnte sich am Montag mal wieder etwas nach oben schieben. Es ging um 0,5 % aufwärts, was wiederum ein solides Zeichen für den Titel sein könnte. “Könnte” heißt hier, dass der Eindruck entsteht, das Ergebnis sei fast beliebig. Denn die Aktie ist nur ca. 10 % vom tiefsten Kurs des laufenden Jahrzehnts entfernt. Der Titel ist dabei noch immer in einem schlechtest möglichen Abwärtstrend und kann sich gerade aus der Sicht der Chartanalyse nur minimal über der Marke von 0,40 Euro halten. Dort dürfte sich derzeit eine Untergrenze finden, die nicht einfach zu halten ist.

Nel Asa: Der nächste Schritt

Denn Nel Asa muss wohl oder übel jetzt die Karten auf den Tisch legen. Die einzig gute Nachricht des laufenden Jahres bestand darin, dass die USA den Konzern mit 75 Millionen Dollar subventionieren. Das bezieht sich allerdings nur auf den Bau einer Fabrik in Michigan. Nel Asa hat auch fast zwei Wochen nach der Ankündigung noch immer nicht wissen lassen, ob das Unternehmen sich auf dieses Projekt einlassen wird. Dann kämen allerdings auch Subventionen durch den US-Staat nicht in Frage, wenn Nel Asa die Fabrik nicht baut.

Unter dem Strich bedeutet diese Ausgangssituation, dass die Börsen auch nichts anderes mehr erwarten als eine Entscheidung in dieser Angelegenheit. Wenn es hier nicht zu neuen Nachrichten kommt – und wenn die Aktie hier auch nicht mehr durch andere Nachrichten nach oben geschoben wird -, wird es eng. Denn der Abwärtstrend hat eine maximale Stärke angenommen. Die Notierungen sind mehr oder weniger sowohl charttechnisch wie auch technisch inzwischen formal haltlos.

Ein Comeback nach oben, das Analysten auch aktuell noch erwarten (um ca. 50 %!), ist ohne weitere Nachrichten jedenfalls kaum vorstellbar – oder?

