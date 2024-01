Nel Asa-Aktie: Wahnsinn!

Der Wahnsinn hat an den Börsen einen Namen: Nel Asa. Die Norweger haben das neue Jahr so schwach begonnen, wie sie das alte haben enden lassen. Es ging um gut -2,1 % nach unten. Das ist sicherlich zu schwach, um die Hoffnung auf schnelle Kursgewinne haben zu können. Die Notierungen sind aus dieser Sicht mit Kursen von weniger als 0,60 Euro kurz vor dem Kollaps. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite beläuft sich immerhin die Marktkapitalisierung noch auf etwa 974 Millionen Euro. Das ist eine gute Nachricht. Die andere: Analysten erwarten noch Kursgewinne von über 40 %!

Nel Asa: Das sieht noch nicht nach dem Ende aus!

Das sieht zumindest noch nicht nach einem schnellen Ende für die Norweger aus, meinen die Beobachter. Dennoch: Es fehlen die Meldungen über Aufträge. Das hat das neue Jahr mit dem alten Jahr gemeinsam. Deshalb ist der extrem niedrige Kurs nicht überraschend.

