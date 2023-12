Nel Asa-Aktie: Geht es endlich los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa ist auch am Freitag wieder weiter nach oben gezogen: +3,5 % standen am Ende des Tages auf den Kurstafeln. Nun sind die Notierungen dennoch – klar im Abwärtstrend. Es gibt keine Chance, in den kommenden Tagen ohne ein Wunder dem Abwärtstrend zu entkommen.

Charttechnisch ist das Papier ohnehin klar im Baisse-Modus. Der Titel hat dabei allenfalls bei ca. 0,72 Euro eine Hürde, bei deren Überwindung ein positives Signal entstehen würde.

Der Titel ist auch aus Sicht der technischen Analysten klar im Abwärtstrend. Auf die 100-Tage-Linie fehlen annähernd 0,15 Cent, also mehr als 20 %.

Nel Asa: Extreme Entwicklung

Generell ist die Entwicklung extrem. Der Titel hat aus Sicht der Analysten zwar noch Chancen auf einen Anstieg bis zu 0,95 Euro oder etwas mehr. Wirtschaftlich aber hat kürzlich ein Auftraggeber eine massive Verschlechterung eingeläutet: HyCC zog einen 12-Millionen-Auftrag zurück!

