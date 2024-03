Nel Asa-Aktie: Fatal!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa ist schwach – aber noch nicht ausgeknockt. Die Norweger haben am Freitag einen Gewinn in Höhe von gut 0,5 % verbuchen können. Dies ist allerdings nur ein kleines Trostpflaster. Denn tatsächlich ist die Aktie innerhalb einer Woche um weitere -4,1 % nach unten gerutscht. Der Titel ist damit im klaren Abwärtstrend geblieben und droht jederzeit in einen noch schwächeren Modus zu wechseln. Es fehlen weniger als 10 %, um den tiefsten Kurs des laufenden Jahrzehnts zu erreichen. Das Chartbild von Nel Asa zeigt, dass der Trend sehr stetig immer weiter nach unten läuft.

Diese Zahlen haben nicht geholfen: Nel Asa

Dabei haben die publizierten Zahlen dem Unternehmen nicht geholfen. Vor ca. 10 Tagen hat Nel Asa die Quartals- und Jahreszahlen für das abgelaufene Jahr vorgetragen. Die helfen nicht, weil ein Punkt offen bleibt.

Der Verlust war etwas höher als geplant, die Umsätze waren exakt so wie gedacht – und so wäre alles normal verlaufen. Aber: Nel Asa hat weniger Aufträge als zuvor, was ein Problem für die kommenden Monate sein dürfte. Gerade die Auftragseingänge sind die Schwachstelle für und von Nel Asa. Hier gab es auch aus den dargereichten Unterlagen keine Erhellung.

Wir entnehmen dem Bericht, dass Nel Asa die Wasserstoff-Tankellen-Sparte eventuell ausgliedern und an die Börse bringen möchte. Neben dem Umstand, dass die Aufträge praktisch nicht kommentiert werden, sieht dies aus wie eine Nebelkerze.

Die Frage kann nicht geklärt werden: Warum wird Nel Asa auf der Auftragsseite so bieder behandelt? Die Notierungen haben jedenfalls seit langer Zeit offenbar den Fall vorweg genommen, dass Nel Asa nicht mehr hinreichend viele oder auch hohe Aufträge bekommt. Aktuell fehlen weiterhin Nachrichten zu dieser Frage. Dies scheint das A und O zu sein.

