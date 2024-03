Nel Asa-Aktie: Fast der Mega-Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Unfassbar, wie sich Nel Asa derzeit an den Börsen präsentiert. Die Norweger haben am Dienstag einen massiven Rücksetzer erlitten. Der Titel verlor -,4,1 %. Isoliert betrachtet ist gar nicht so viel passiert. Tatsächlich aber sieht es nun sehr schlecht aus. Zum ersten Mal seit geraumer Zeit ist die Aktie wieder unter die Marke von 0,40 Euro gefallen. Dazwischen lag zuletzt zudem die Meldung, der US-Staat übernehme eine Gesamtsubvention von 75 Millionen Dollar bzw. im Prinzip mit Sommer 2023-Entscheidungen zusammen sogar 125 Millionen Dollar. Die Freude darüber hat die Börse gar nicht mehr lange zugelassen – die Aktie notiert sogar noch schlechter (mittlerweile) als vor der Bekanntgabe dieser Zahlen. Die Subvention scheint vor allem deshalb an den Börsen vorbeizugehen, weil die damit verknüpfte Voraussetzung – Nel Asa muss selbst investieren – gar nicht sicher zu sein scheint.

Nel Asa: Wo bleibt die Hoffnung

Wenn die Märkte nun damit rechnen müssen, dass noch viel Zeit vergeht, bis überhaupt zu sehen sein wird, ob das Unternehmen investiert, dann sieht es schlecht aus. Denn: Viel Zeit bleibt nicht mehr, um positive Nachrichten zu erzeugen. Am 17. April sollen schon die nächsten Quartalszahlen folgen, meldet Marketscreener. Das ist in weniger als einem Monat. Und noch immer hat der Markt die Zahlen, die kürzlich zum 4. Quartal und zum Jahresende veröffentlicht worden sind, nicht verdaut. Die Notierungen rutschen dabei auf den bis dato fast tiefsten Stand des laufenden Jahrzehnts.

Es wäre nicht mehr sonderlich überraschend, wenn sich die schlechte Stimmung noch fortsetzt. Denn eine echte Unterstützung gibt es derzeit nicht, da die Marke von 0,40 Euro nun allerdings noch nicht ganz aufgegeben werden muss. Wirtschaftlich fehlen – wenn schon die Subvention keine Rolle spielen sollte – die Argumente, meinen die Beobachter. Es wird eng in diesen Tagen.

