Nel Asa-Aktie: Es wird enger!

Nel Asa hat am Dienstag einen erheblichen Abschlag hinnehmen müssen. Die Norweger verloren am Ende mehr als -3 % (kurz vor Handelsschluss). Das ist ein ungünstiges Zeichen für die Aktie des Hype-Unternehmens vergangener Tage. Denn nun zeigt der Markt, was er von den Analysen, den Kursprognosen und auch von den bald zu verlesenden Zahlen des Konzerns halten wird.

Die Kurse sind damit fast wieder auf dem tiefsten Niveau des gesamten Jahrzehnts. Es fehlt weniger als 1 Cent (!), um den Aktienkurs auf das dann wohl niederschmetternde Tief zu katapultieren. Gut sind die Aussichten auf den ersten Blick also nicht mehr. Die Frage ist, ob die Situation bei und von Nel Asa möglicherweise falsch eingeschätzt wird.

Nel Asa: Alles nur ein Irrtum?

All das wird sich bald ggf. zeigen. Denn Nel Asa wird am 28.2. seine Quartalszahlen zum 4. Quartal aus dem vergangenen Geschäftsjahr präsentieren. Diese Zahlen wiederum sind sicherlich keine extrem große Überraschung mehr, da hinreichend viel aus dem 1. bis zum 3. Quartal bekannt wird. Doch ggf. braucht es auch keine Überraschung mehr.

ITM Power, Konkurrent aus Großbritannien, hat kürzlich gezeigt, was möglich ist, wenn ein Wert einfach nur die Erwartungen erfüllt. Die Aktie ist zwischenzeitlich binnen einer Woche um mehr als 30 % nach oben gezogen. Die Briten sind damit das sogenannte Role Model in einer Branche, die von Enttäuschungen lebt bzw. auch genügend davon produziert hat.

Nun wird es darauf ankommen, dass Nel Asa sich ggf. auch hinreichend gut zu den Aussichten im neuen Jahr präsentieren wird. Der Markt erwartet Umsätze 2024 in Höhe von etwa 200 Millionen Euro. Die sollten erzeugt werden, so die Meinung von Beobachtern, da Nel Asa ohnehin als Wachstumswert gilt, der nur mit solchen Visionen noch Kursgewinne erzeugen kann. Analysten glauben – noch – daran. Deren Kursziel liegt derzeit bei ca. 0,70 Euro. Nel Asa wird die Geduld der Anleger zumindest bis zum 28.2. auf die Probe stellen!

