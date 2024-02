Nel Asa-Aktie: Das Drama!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat am Donnerstag am Ende des Tages einen Verlust von -0,8 % hinnehmen müssen. Das ist nicht einmal so viel, wie es tagsüber drohte. Dennoch: Das Drama rund um Nel Asa setzt sich fort. Der Pure Player unter den Wasserstoff-Werten schafft es nicht, mit eigenen Nachrichten den Impuls in die richtige Richtung zu lenken. Stattdessen sieht es so aus, als sollte Nel Asa massiv taumeln. Seit Anfang Januar ist der Wert weitgehend ohne absolut entscheidende Nachrichten weiter in den Abwärtsflug übergegangen.

Nun notiert Nel Asa fast auf dem Tiefpunkt des laufenden Jahrzehnts! Eine Sache bleibt noch!

Nel Asa: Alles arbeitet auf den 28.2. hin!

Noch immer stehen die Quartalszahlen von und für Nel Asa aus. Das ist insofern eine kleine Hoffnung, als der Verdacht besteht, die Erwartungen könnten sogar erfüllt werden. Das ist in diesem Sektor selten – insofern kann der 28.2. vielleicht sogar den Image-Wendepunkt darstellen!

