Nel Asa-Aktie: Desaster!

Nel Asa hat heute ein einziges Desaster an den Aktienmärkten erlebt. Die Norweger verloren am Mittwoch mehr als -9,2 %. Das ist nicht nur der höchste Verlust der vergangenen Wochen, sondern auch der 5. Handelstag hintereinander, an dem die Norweger einen Kursverlust erleiden. Der Verlust am Mittwoch hat Gründe.

Die Norweger haben einen Auftrag verloren, der ein Volumen von 12 Millionen Euro hat. HyCC heißt der vermeintliche Auftraggeber, der seinen Auftrag storniert hat. Dies wiederum trifft Nel Asa hart, denn das Projekt mit HyCC war als eines der Vorzeigemodelle am Markt benannt worden. Die Norweger sind aktuell mit einem Jahresumsatz von mutmaßlich 140 Millionen Euro im laufenden Jahr ohnehin noch nicht so solide aufgestellt, dass sie auf Aufträge verzichten könnten. Ein solcher Auftrag schlägt in diesem Fall damit ein besonders großes Loch.

Die Planungen von Nel Asa für das laufende Jahr werden davon ggf. betroffen sein. Das ist noch nicht bekannt (z. B. die Frage, ob Vorbereitungen bereits in Rechnung gestellt worden sind oder würden). Deshalb ist die aktuelle Schätzung für das Jahresergebnis nicht mit 100%iger Sicherheit zu beurteilen.

Nel Asa: Die Unsicherheit wächst

Mit anderen Worten: Die Unsicherheit wächst, und dies in verschiedener Weise. So muss Nel Asa darum bangen, dass das Unternehmen auch mit anderen Projektpartnern noch Schwierigkeiten haben wird. Der ganze Wasserstoff-Markt hakt derzeit. Insofern haben auch Unternehmen wie Plug Power mit enormen Kursverlusten sowie die britische ITM mit einem ohnehin kleinen Umsatz Schwierigkeiten.

Wenn die Unsicherheit so groß ist, sind Kursverluste inzwischen gut zu erklären. In diesem wie auch im kommenden Jahr wird Nel Asa ohnehin kein Geld mehr verdienen – jetzt kommt es darauf an, den vermuteten oder erhofften Wachstumspfad noch weiter verfolgen zu können. Die Notierungen sind aus Sicht von Analysten Stand heute noch zu günstig.

Die Analysten haben eine Kursschätzung über ca. 39 % abgegeben – als mittlere Kursprognose. Dies wiederum wird rechnerisch zu einem Kurs von ca. 0,95 bis 0,97 Euro führen. Am heutigen Tag ist diese Prognose noch nicht korrigiert worden. Demzufolge wird der Titel in den Kursprognosen wahrscheinlich in den kommenden Tagen deutliche Abschläge hinnehmen müssen.

Die Notierungen sind nach den vorliegenden Erkenntnissen und Korrekturen aktuell auf dem Weg, ein neues Jahrzehnt-Tief zu kreieren. Das kann ggf. neue Impulse auf dem Weg nach unten auslösen, so die Befürchtung von Beobachtern. Deshalb ist dieser Tag für Nel Asa nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen – der Auftragsabsage -, sondern auch charttechnisch betrachtet ein kleines Debakel. Ob die Erholung in den kommenden Tagen noch gelingen kann?

Gastautor: Dr. Bernd Heim, Finanztrends

Dr. Bernd Heim begann 1985 mit Aktienhandel und nutzte den Börsencrash 1987 als Kaufgelegenheit. In den 1990ern, während seiner Arbeit als Marketingleiter und seiner Promotion in Neuerer deutscher Geschichte, verfeinerte er seine Anlagestrategie. Er investierte in asiatische Unternehmen (1998), russische Ölproduzenten (1999) und Goldförderer (2000). Ursprünglich ein Hobby, wurde der Aktienhandel zu seinem Beruf, indem er Newsletter für Kleinanleger schrieb. Nebenbei schreibt er Romane und wissenschaftliche Artikel. Sein konstantes Interesse gilt besonders dem Rohstoffsektor, vor allem in Krisenzeiten.