Nel Asa-Aktie: 203 Millionen Euro!

Nel Asa soll nach den aktuellen Schätzungen zum neuen Jahr – so der Markt – ca. 203 Millionen Euro Umsatz schaffen. Tatsächlich ist dazu bis dato nichts aus dem Unternehmen bekannt. Die Aktie verlor am Mittwoch immerhin gleich erneut -1,5 %. Es sieht nicht so aus, als wären die Börsen in Bestform. Nel Asa hat damit nur noch einen Marktwert von1,02 Milliarden Euro. Das ist wenig, ohne Zweifel. Denn jetzt werden vor allem die institutionellen Investoren weiterhin genau hinsehen. Die scheuen sich in der Regel, in Aktien zu investieren, die zu einfach zu manipulieren sind, weil der Kapitaleinsatz gering sein kann.

Nel Asa: Die eine Gruppe hebt den Daumen

Auf der anderen Seite bleiben die Analysten, die sich derzeit noch eine Kurssteigerung vorstellen können. Die sehen den Titel bei einem Potenzial in Höhe von gut 45 %. Das wären dann Kurse von annähernd 0,90 Euro.

