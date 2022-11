National Grid: diese Seitwärtsbewegung sollte man sich anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

Systemrelevant! Ohne National Grid (NG.) gehen auf der Insel die Lichter und Gasherde aus! Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: NG. ISIN: GB00BDR05C01

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Energieversorgers liegt rund 17 Prozent im Halbjahresminus. Das Wertpapier konnte sich aber wieder über den gleitenden Durchschnitten etablieren und formiert dort eine Seitwärtsrange, die einen dynamischen Breakout vorbereiten könnte. Besonders gut gefallen dabei die sechs kürzeren nach der langen grünen Tageskerze vom 10. November.

Chart vom 18.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 1016.00 GBP







Meine Expertenmeinung zu NG.

Meinung: National Grid betreibt Strom- und Gasnetze in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und in Australien. Das systemrelevante Unternehmen investiert kräftig in erneuerbare Energieträger und die Stabilität der Netze. Die beiden letzten Jahresabschlüsse wiesen Gewinnzuwächse im zweistelligen Bereich aus. Die Dividendenrendite liegt seit Jahren im Bereich von rund 5 Prozent.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup können wir uns für Trigger und Stopp Loss an der zuvor genannten langen Tageskerze aus der Vorwoche orientieren. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 22. August. Frische Zahlen gibt es erst wieder nächstes Jahr im Mai, wir sollten aber wissen, dass die Aktie vorwiegend vom Auf und Ab an den Energiemärkten getrieben wird. Es lohnt sich die wirtschaftspolitische Großwetterlage im Auge zu behalten. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NG..

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2022

