National Bank of Greece: Wie es nach der Kursrallye weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "National Bank Of Greece":







Freitag, 9. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets!

Heute geht’s um Griechenland. Keim Emerging Markets im klassischen Sinne, doch innerhalb Europas durchaus im Schatten der großen Finanzplätze – ein europäisches Börsen-Schwellenland. Heute mal wieder ein Blick auf den Einzelwert National Bank of Greece (WKN: A2N40X). Der Aktienkurs der National Bank of Greece am Freitag, 9. Juni 2023 (14:00 Uhr) im außerbörslichen Handel (L&S): 5,97 EUR (-0,9%).

Die Company

Die National Bank of Greece SA mit Hauptsitz in Athen (Griechenland) bietet als Geschäftsbank umfassende Finanzdienstleistungen an – inklusive das Investmentbanking. Die Marktkapitalisierung beträgt rd. 5,6 Mrd. EUR; der Streubesitz liegt bei rd. 60 Prozent. Das Gros der Analysten spricht sich für ein Kaufen der Aktie aus mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6,10 EUR.

Zum Hintergrund

Die Company veröffentlichte am vergangenen 24. Mai ihre Bilanzzahlen zum vergangenen Q1/2023. Der Umsatz legte auf rd. 634 Mio. EUR (+70%) zu.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Monatschart der National Bank of Greece. Gut zu erkennen: die intakte Aufwärtstrendlinie, die sich bis Ende 2020 zurückverfolgen lässt. Diese wird begleitet durch den positiven Verlauf der 200-Tagelinie. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei aktuell 4,20 EUR und verstärkt damit den horizontalen Unterstützungsbereich. Das übergeordnete Trendverhalten bleibt damit positiv zu bewerten. Der jüngste Höhenflug hat das Papier aber auch in einen zwischenzeitlich überkauften Marktbereich getragen; davon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator.

Die Prognose

Die Notierungen der National Bank of Greece konsolidieren auf hohem Niveau und oberhalb ihrer steil ansteigenden 21-Tagelinie (im obigen Monatschart nicht ersichtlich). Als nächster Widerstand haben Chartisten die Preislinie bei 6,21 EUR im Visier. Angesichts der vergangenen Kursrallye gehen wir von einer weiteren Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) auf hohem Niveau aus. Dies würde auch helfen, der aktuell überkauften Marktsituation Herr zu werden. Supports finden sich um 5,50 EUR und 4,50 EUR.

Ein Rückblick

Den Basiswert National Bank of Greece hatten wir letztmalig am vergangenen 19. Mai auf der Long-Seite positiv besprochen. Kurs damals: 5,36 EUR. Seither sind die Notierungen um 13 Prozent gestiegen. Tipp für alle, die in der National Bank of Greece investiert sind: Stop-Losskurs jetzt anziehen!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Emerging Markets / Schwellenländer. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit – und ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite