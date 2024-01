National Bank of Greece: Was der Ausbruch im Aktienchart bedeutet

Mittwoch, 10. Januar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Emerging Markets! Heute geht’s um Griechenland. Kein Emerging Market im klassischen Sinne, doch führt der Börsenplatz Athen innerhalb Europas durchaus ein Schattendasein – zu Unrecht, wie mich dünkt. Das zeigt sich mir bei einem Blick auf den Einzelwert National Bank of Greece S.A. (WKN: A2N40X). Der Aktienkurs der National Bank of Greece am Mittwoch, 10. Januar 2024 zum Börsenschluss am Handelsplatz Athen: 6,74 EUR (+0,1%).

Die Company Die National Bank of Greece S.A. mit Hauptsitz in Athen (Griechenland) bietet als Geschäftsbank ein weites Spektrum an Finanzdienstleistungen an – inklusive das Investmentbanking. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,2 Mrd. EUR; der Streubesitz liegt bei rund 60 Prozent. Das Gros der Analysten spricht sich für ein »Kaufen« der Aktie aus mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7,80 EUR.

Der Hintergrund Am 28. März 2024 kommen Geschäftszahlen (Q4/2023) auf den Tisch! Darauf warte ich mit größter Spannung! Die Company wird mit einem KGV(2024e) von 6,8 bewertet bei einer erwarteten Dividendenrendite (2024e) von 4,5 Prozent vor Steuern.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart der National Bank of Greece. Deutlich zu erkennen ist der kraftvolle Break out der laufenden Handelswoche mit einem neuen Höchstkurs am Mittwoch. Diesen impulsiven Ausbruch nach oben – dargestellt durch die letzte Kerze im Chartbild mit ihrem großen, weißen Kerzenkörper – bezeichne ich als wegweisend und dürfte weitere Investoren auf dieses Papier aufmerksam machen.

Die Prognose Das übergeordnete Trendverhalten bei den Aktien der National Bank of Greece ist charttechnisch als positiv zu beschreiben: die 200-Tagelinie strebt steil aufwärts und verstärkt damit die horizontale Unterstützung um 5,80 EUR. Zwischenzeitlich aber hat sich bereits eine leicht überkaufte Marktsituation eingestellt; dies mit Blick auf den Slow-Stochastik-Indikator. Kurzfristig also sollten Anleger potenzielle Gewinnmitnahmen einplanen. Im Idealfall spielt sich diese aber oberhalb von 6,45 EUR ab.

Ein Rückblick Die National Bank of Greece hatte ich für Sie an dieser Stelle bereits am 8. März 2023 besprochen und auf den intakten Aufwärtstrend hingewiesen. Kurs damals: 4,89 USD! Meine positive Einschätzung trug Früchte: nach einer – von mir angekündigten – Korrektur kam es zum erwähnten Break out über 5,45 EUR. Seither ist der Aktienkurs um 38 Prozent gestiegen. Wer damals mit dabei war: ziehen Sie Ihren Stop-Losskurs an und sichern Sie dadurch ihre Buchgewinne! Das Beispiel der National Bank of Greece zeigt mir einmal mehr eindrucksvoll, welche Kraft in den Emerging Markets steckt – deshalb bleibe ich für Sie, auch in Athen, am Ball!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit und – einen guten und erfolgreichen Start ins neue (Börsen)Jahr!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

