National Bank of Greece: Impulsbewegung im Aufwärtstrend

von Manfred Ries

Nat. Bank of Greece (Wochenchart): Aufwärtstrend intakt; Indikatoren überzeugen.

Mittwoch, 3. August 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zu Monatsbeginn hin interessant: die …

...Emerging Markets! Heute geht es für einen Blick an die Börse nach Athen zur National Bank of Greece SA. (WKN: A2N40X). Das Papier präsentiert sich in der laufenden Woche sehr stark. Kurs der Nat. Bank of Greece am Mittwoch, 3. August 2022 am Börsenplatz Frankfurt: 3,22 EUR (+1,6%).

Die Company. Die National Bank of Greece SA ist ein in Griechenland ansässiges Kreditinstitut. Hierzu gehören neben dem Privat- und Geschäftskundengeschäft die Vermögensverwaltung, das Brokerage, Investmentbanking, das Versicherungsgeschäft und das Immobiliengeschäft. Mit einem Market Cap von ~2,9 Mrd. EUR zählt die Nat. Bank of Greece zu den Börsen-Schwergewichten in Athen. ~60 Prozent der Marktkapitalisierung befinden sich im Streubesitz. Das KGV(2023e) liegt bei ~6,5; die Dividendenrendite (2023e) bei ~3,7 Prozent. Das Gros der Analysten spricht sich für ein „Kaufen“ der Aktie aus mit einem durchschnittlichen Kursziel von ~4,40 EUR.

Die Ausgangslage. Nach einem Kurseinbruch zwischen April und Juli sind die Notierungen des Bankhauses von 4,06 EUR bis auf 2,66 EUR (-34%) zurückgefallen. Seit Anfang Juli geht es mit den Notierungen wieder nach oben, was durch die Aufwärtstrendlinie ersichtlich ist. Die letzte Kerze im obigen Wochenchart: Die Kursbewegung der laufenden Handelswoche. Die Kursstärke überzeugt!

Wie geht es weiter? Im Wochenverlauf wurde die 200-Tagelinie ebenso nach oben durchbrochen wie auch eine Abwärtstrendlinie. Chartisten bewerten das als positiv. Auch, dass die Indikatoren-Analyse auf eine überverkaufte Marktsituation hindeutet. Der nächste Widerstand wartet ~3,32 EUR; die nächste Unterstützung liegt ~3,00/3,10 EUR.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wochenverlauf. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.