Der Nasdaq Composite hat sein nächstes Kursziel erreicht    

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der Nasdaq Composite hat sein nächstes Kursziel erreichtvon Sven Weisenhaus

Nach dem euphorischen Kursanstieg der vergangenen Woche, hat der Aktienmarkt gestern auch euphorisch auf den nachlassenden Inflationsdruck in den USA reagiert. Der Nasdaq Composite schoss zum Beispiel gegenüber dem vorgestrigen Schlusskurs um fast 300 Punkte bzw. mehr als 2 % in die Höhe und erreichte damit das Niveau, welches im Rahmen des saisonalen Verlaufs zu erwarten war.

Damit hat der Technologieindex nun binnen nur 13 Handelstagen um mehr als 12 % zugelegt. Ich gebe zu: Auch wenn der saisonale Verlauf einen solchen Anstieg möglich erscheinen ließ, so hatte ich mit Blick auf die fundamentalen Gegebenheiten nicht damit gerechnet, dass dies tatsächlich gelingt. Und mit Blick auf die gestrigen Inflationsdaten muss man sich auch fragen, ob der euphorische Kursanstieg gerechtfertigt ist.

US-Inflationsdaten: Erwartungen knapp geschlagen

Sicherlich, die Erwartungen wurden gestern übertroffen, allerdings nur denkbar knapp. Denn im Vergleich zum Vormonat blieben die Verbraucherpreise im Oktober unverändert. Analysten hatten dagegen durchschnittlich mit einem leichten Anstieg um 0,1 % gerechnet, nach +0,4 % im September. Und im Vergleich zum Vorjahr sank die Inflationsrate auf +3,2 %, statt erwarteter +3,3 %, nach jeweils +3,7 Prozent im September und August. Doch mit +3,2 % ist die jährliche Inflation lediglich wieder auf das Niveau vom Juli zurückgefallen. Und das aktuelle Tief war mit +3,0 % im Juni erreicht worden.

Auch beim Rückgang der Kerninflation gibt es für Euphorie eigentlich keinen Grund. Denn die Jahresrate ging im Oktober nur leicht auf 4,0 % zurück. Experten hatten hier zwar mit +4,1 % den gleichen Wert wie im Vormonat auf dem Schirm, womit diese Erwartungen ebenfalls geschlagen wurden, doch kommt die Notenbank Federal Reserve (Fed) auf dem Weg zu ihrem Ziel von 2 % kaum vorwärts. Der aktuelle Wert ist immerhin noch doppelt so hoch.

Keine weitere Zinsanhebung, aber auch keine Zinssenkung

Der aktuelle Rückgang hat der Fed im Kampf gegen die zu hohe Inflation also nur bedingt geholfen. Und die Experten der LBBW gehen trotz einer recht optimistischen Wertung der aktuellen Inflationsdaten davon aus, dass das Ziel von 2 % erst in 12 Monaten erreicht sein wird. Bis dahin wird es zwar womöglich keine weitere Leitzinsanhebung mehr geben, was für die Aktienmärkte durchaus ein Grund zur Freude ist, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit steht auch keine Zinssenkung an. Mit einer solchen rechnen die Märkte allerdings bereits in etwa einem halben Jahr.

Folgt nun die saisonale Gegenbewegung?

Wieder einmal scheinen die Börsen also aufgrund ihrer Zinserwartungen ein Feuerwerk abzubrennen, das sich aber wahrscheinlich auch wieder als voreilig herausstellen wird. Und daher müssten die aktuellen Kursgewinne aus meiner Sicht zumindest wieder zu einem Teil abgegeben werden.

Womöglich ist das bereits Ende November der Fall. Damit würde sich der Nasdaq Composite dann weiterhin an den saisonalen Verlauf halten. Denn demnach steht nach der Zielerreichung des aktuellen Aufwärtsimpulses nun wieder ein Rücksetzer an.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Erfolg an der Börse

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)