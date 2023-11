Nasdaq-100 bestätigt den Ausbruch aus dem Abwärtstrend

Zum Handelsauftakt gab der Nasdaq®-100 Index zunächst deutlich nach. Fängt sich jedoch schnell wieder. Die Verunsicherung der Investoren nahm wieder zu. Am Freitagabend senkte die Ratingagentur Moodys den Ausblick für die USA von „stabil“ auf „negativ“. Morgen werden Inflationsdaten erwartet und im weiteren Wochenverlauf folgen eine Reihe weiterer wichtiger Wirtschaftsdaten, die die US-Notenbank bei ihrer Zinsentscheidung berücksichtigt wird. Es könnte somit in den nächsten Tagen zu größeren Schwankungen beim technologielastigen Index kommen.

Widerstandsmarken: 15.518/15.607/15.878/15.923 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.190/15.375 Punkte

Der Nasdaq®-100 kletterte am Freitag in der zweiten Sitzungshälfe über die Widerstandsmarke von 15.375 Punkte und verließ damit den kurzfristigen Seitwärtstrend. Zur Handelseröffnung gab der Index zunächst nach. Kann sich jedoch oberhalb der Ausbruchslinie halten. Signale für eine nachhaltige Schwäche gibt es noch nicht. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.606 Punkte erscheint somit weiterhin erreichbar. Unterstützung findet der Index zwischen 15.190 und 15.375 Punkte. Rücksetzer in diese Zone dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Unterhalb dieser Zone könnte die Stimmung allerdings schnell drehen.

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC534T

27,84

12.469,405332

12.469,405332

5,19

Open End

Nasdaq-100

HC6VPR

14,45

13.906,183673

13.906,183673

10,04

Open End

Nasdaq-100

HD0FWH

6,87

14.720,219554

14.720,219554

21,14

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC821Q

27,46

18.374,540812

18.374,540812

-5,27

Open End

Nasdaq-100

HC73FQ

14,44

16.976,824244

16.976,824244

-10,02

Open End

Nasdaq-100

HC6QVW

7,03

16.183,90083

16.183,90083

-20,46

Open End



Weitere Produkte auf den Nasdaq-100 finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte