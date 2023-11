Nasdaq-100 - Pause nach dem kräftigen Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die Zinspause der US-Notenbank sowie die schwachen US-Arbeitsmarktdaten schürten auch zu Wochenbeginn die Hoffnung der Investoren auf ein Ende des Zinserhöhungen in den USA. So eröffnete der Nasdaq®-100 Index leicht im Plus. Die Renditen kurz- und langfristiger US-Staatspapiere pendelten sich unterhalb der 5%-Marke ein. Im Wochenverlauf werden Fed-Chef Jerome Powell sowie eine Reihe weiterer US-Notenbänker Reden halten. Möglicherweise geben sie Hinweise auf den künftigen Zinskurs.

Widerstandsmarken: 15.190/15.326/15.504/15.787 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.049/14.228/14.477/14.801/14.961 Punkte

Der Nasdaq®-100 sprang in der zweiten Wochenhälfte in den Bereich der oberen Begrenzung des seit Juli diesen Jahres gebildeten Abwärtstrends. Gelingt der Ausbruch über 15.190 Punkte verschafft sich der Index Luft bis 15.326 Punkte. Im weiteren Verlauf ist gar eine Erholung bis 15.504 Punkte möglich. Auf dem Weg nach oben riß der Index allerdings mehrfach Gaps nach oben. MACD und RSI signalisieren eine Konsolidierung. Kippt der technologielastige Index unter die Unterstützung bei 14.961 Punkte droht ein Rücksetzer bis 14.801 oder gar 14.477 Punkte.

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC3F5L

28,15

12.134,029539

12.134,029539

5,01

Open End

Nasdaq-100

HC6L3J

14,03

13.649,110581

13.649,110581

10,07

Open End

Nasdaq-100

HD0FVM

7,13

14.399,875877

14.399,875877

20,10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC7GEY

27,74

18.131,521714

18.131,521714

-5,08

Open End

Nasdaq-100

HC6VRW

13,33

16.567,257171

16.567,257171

-10,58

Open End

Nasdaq-100

HC8664

6,84

15.867,091487

15.867,091487

-20,62

Open End



