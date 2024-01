Nasdaq-100 Index - bullishes Bild und interessante Hintergründe

Nach dem gestrigen Feiertag deutet sich beim Nasdaq®-100 Index eine Eröffnung mit leichten Kursverlusten an. Im Tagesverlauf werden jedoch noch Geschäftszahlen von US-Banken sowie eine Rede von Federal Reserve Governor Christopher Waller erwartet. Hintergründe zum vielbeachteten Nasdaq-Index und den glorreichen Sieben erfahren Sie heute in unserem kostenlosen Webinar. Infos dazu finden Sie hier.

Widerstandsmarken: 16.952/17.250/17.401 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.227/16.504/16.782 Punkte

Der Nasdaq®-100 bildet seit Ende Oktober 2023 einen Aufwärtstrend, der sich allerdings seit der zweiten Dezemberwoche etwas verlangsamt hat. Nach der Bildung eines neuen Allzeithochs Ende Dezember bei 16.953 Punkten drehte der Aktienindex in eine Konsolidierung. Dabei sackte der technologielastige Index unter die 61,8%- und 50%-Retracementlinie. Auf Höhe der 38,2%-Retracementlinie bei 16.227 Punkten erfolgte schließlich eine Stabilisierung ehe in der zweiten Januarwoche die Erholung einsetzte. Das Allzeithoch wurde noch nicht erreicht. Der Nasdaq-100®-Future deutet zudem auf einen Handelsstart mit leichten Verlusten hin. Sinkt der Index unter 16.782 Punkte droht ein Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung bei 16.504 Punkten. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung ist frühestens unterhalb von 16.227 Punkten zu erwarten. Gelingt hingegen der Ausbruch über 16.952 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 17.250/17.401 Punkte.

Mit dem Flex Invest Zertifikat auf den Nasdaq-100® Index können Anlegerinnen und Anleger an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat ist anfänglich zu nur 50 Prozent in den Index investiert. Der verbleibende Betrag wird zunächst sicher verzinst in einer Barkomponente angelegt. Während des Beobachtungszeitraums wird täglich der jeweilige Schlusskurs des Nasdaq-100® Index betrachtet. Fällt der Index erstmalig auf Höhe oder unter die Knock-in-Barriere von 95 Prozent des Schlusskurses am anfänglichen Beobachtungstag, werden weitere 10 Prozent von der Barkomponente in den Nasdaq-100® Index umgeschichtet. Ebenso wird bei Erreichen der weiteren Knock-in-Barrieren (90, 85, 80 und 75 Prozent) verfahren. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des Nasdaq-100® Index teil. Dies gilt für beide Richtungen. Steigt der Index, legt der Wert des Indexzertifikats zu. Kommt der Index unter Druck, sinkt der Wert des Indexzertifikats. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissions-/Verkaufspreis in Euro

FinalerBewertungstag

Bemerkung

Nasdaq-100® Index

Flex Invest Zertifikat

HVB8HC*

1.017,50

21.02.2024

Zinssatz 1.6% p.a.; Knock-In-Barriere: 95, 90, 85, 80, 75 %**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

NNasdaq-100® Index

HC5NRG

30,40

13419,843163

13419,843163

5,05

Open End

Nasdaq-100® Index

HD0JZR

15,10

15089,295136

15089,295136

10,17

Open End

Nasdaq-100® Index

HD16NT

7,53

15918,052016

15918,052016

20,40

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100® Index

HD1PE8

28,43

19814,983661

19814,983661

-5,40

Open End

Nasdaq-100® Index

HC7GF6

14,33

18280,414313

18280,414313

-10,72

Open End

Nasdaq-100® Index

HC76GW

7,36

17522,400627

17522,400627

-20,88

Open End



Turbo Open End Bull aUhrTurbo Open End Bear aUhr

Weitere Produkte auf den Nasdaq-100® Index finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte