Nasdaq-100 Index - US-Produzentenpreise bremsen anfangs

Die Futures deuten beim Nasdaq®-100 Index auf einen kaum veränderten Auftakt hin. Die guten Zahlen von Applied Materials wirkten auf weite Teile des Halbleitersektors. Damit nicht genug. Titel wie Coinbase und Super Micro sorgten vorbörslich ebenfalls für Schlagzeilen und Kurssprünge. Allerdings ist der vielbeachtete Erzeugerpreisindex deutlicher gestiegen als Experten im Vorfeld erwartet haben. Dies drückt anfangs auf die Stimmung.

Widerstandsmarken: 17.873/18.027/18.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.476/17.581/17.686 Punkte

Der Nasdaq®-100 befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung Ende Januar 2024 nahm der Index den Aufwärtstrend wieder auf und schob sich bis auf 18.027 Punkte nach oben. Mitte dieser Woche erfolgte ein weiterer Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung bei 17.476 Punkten. Hier trafen 38,2%-Retracementlinie und die Unterkante des Aufwärtstrendkanals zusammen. In der zweiten Wochenhälfte distanzierte sich der Nasdaq®-100 von dieser Marke und arbeitete sich bis 17.873 Punkte nach oben. Gelingt der Ausbruch über das Level rückt das Allzeithoch von 18.027 Punkten in greifbare Nähe. Im weiteren Verlauf ist eine Aufwärtsentwicklung bis 18.368 Punkte (138,2%-Retracementlinie) möglich. Rücksetzer bis 17.581 Punkten dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Unterhalb von 17.476 Punkten könnte die Stimmung hingegen drehen.

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100® Index

HC707H

33,10

14.311,991849

14.311,991849

5,03

Open End

Nasdaq-100® Index

HD1DCU

14,84

16.265,210312

16.265,210312

11,21

Open End

Nasdaq-100® Index

HD20RX

7,26

17.089,285802

17.089,285802

22,95

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100® Index

HD26S8

33,01

21.382,961522

21.382,961522

-5,04

Open End

Nasdaq-100® Index

HD1DCU

14,79

19.428,968697

19.428,968697

-11,23

Open End

Nasdaq-100® Index

HC834F

8,19

18.722,507258

18.722,507258

-20,33

Open End



