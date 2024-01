Nasdaq-100 Index - Datenreigen von Tech-Riesen und Fed-Entscheidung warten auf die Anleger.

Nach der 3.000 Punkterally seit Oktober vergangenen Jahres gibt es erste Anzeichen dafür, dass dem Nasdaq®-100 Index etwas die Puste ausgeht. So pendelte der technologielastige Index in der zurückliegenden Woche in einer engen Bandbreite und schloss im unteren Bereich der Range. Allerdings warten auf die US-Märkte in dieser Woche eine Flut wichtiger Nachrichten und Entscheidungen, die dem Index signifikante Impulse geben dürften.

Diese Woche werden einige der größten Konzerne der Welt mit Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen und möglicherweise einem Ausblick auf 2024 werfen. Positive Überraschengen bei Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft könnten den Indexschwergewichten und damit auch dem Nasdaq®-100 Index weiteren Schwung nach oben geben. Katalysator könnte dabei Artificial Intelligence (deutsch: KI ) sein. Jedes dieser Unternehmen ist bereits stark in KI engagiert und sieht mittelfristig weiterhin großes Wachstumspotenzial. Darüberhinaus wird die US-Notenbank diese Woche über den künftigen Leitzins beraten und entscheiden. Es wird zwar nicht mit einer Zinssenkung gerechnet. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz könnten jedoch Signale liefern, wann mit einem ersten Schritt gerechnet werden kann.

Frei von Risiken sind weder Einzelaktien wie Apple oder Microsoft, noch der Nasdaq®-100 Index. Die genannten Titel ebenso wie zahlreiche weitere im Index enthaltenen Aktien sind teilweise ambitioniert bewertet. Enttäuschende Unternehmenszahlen, ein schwacher Ausblick von zahlreichen Konzernen oder ein signifikanter Zinsanstieg könnten den technologielastigen US-Aktienindex deutlich unter Druck setzen.

Widerstandsmarken: 17.522/17.662/17.770/18.079 Punkte

Unterstützungsmarken: 16987/17.245/17.327 Punkte

Nach dem Allzeithoch zur Wochenmitte drehte der Nasdaq®-100 in der zweiten Wochenhälfte nach Süden. Inzwischen wurde das am Mittwoch zum Handelsstart gerissene Gap geschlossen und der Index deutete am Freitag eine Stabilisierung im Bereich der Unterkante des Bollingerbands bei 17.400 Punkten an. Kippt der Index unter diese Marke findet er zwischen 17.245 und 17.327 Punkten die nächste Unterstützungszone. Solange diese Zone nicht verletzt wird bleibt der Aufwärtstrendkanal intakt. MACD und RSI sind kurzfristig noch abwärtsgerichtet. Neue Kaufimpulse zeigen sich frühestens bei einer weiteren Stabilisierung oder einem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 17.522 Punkten mit Potenzial bis 17.662 Punkte.

Mit dem Flex Invest Zertifikat auf den Nasdaq-100® Index können Anlegerinnen und Anleger an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat ist anfänglich zu nur 50 Prozent in den Index investiert. Der verbleibende Betrag wird zunächst sicher verzinst in einer Barkomponente angelegt. Während des Beobachtungszeitraums wird täglich der jeweilige Schlusskurs des Nasdaq-100® Index betrachtet. Fällt der Index erstmalig auf Höhe oder unter die Knock-in-Barriere von 95 Prozent des Schlusskurses am anfänglichen Beobachtungstag, werden weitere 10 Prozent von der Barkomponente in den Nasdaq-100® Index umgeschichtet. Ebenso wird bei Erreichen der weiteren Knock-in-Barrieren (90, 85, 80 und 75 Prozent) verfahren. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des Nasdaq-100® Index teil. Dies gilt für beide Richtungen. Steigt der Index, legt der Wert des Indexzertifikats zu. Kommt der Index unter Druck, sinkt der Wert des Indexzertifikats. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissions-/Verkaufspreis in USD

FinalerBewertungstag

Bemerkung

Nasdaq-100® Index

Flex Invest Zertifikat

HVB8HC*

1.017,50

21.02.2024

Zinssatz 1.6% p.a.; Knock-In-Barriere: 95, 90, 85, 80, 75 %**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte

Hebel

Finaler Bewertungstag

NNasdaq-100® Index

HC707H

29,66

14.261,112982

14.261,112982

5,43

Open End

Nasdaq-100® Index

HD0S7V

15,92

15.751,9202

15.751,9202

10,13

Open End

Nasdaq-100® Index

HD1ZY2

7,96

16.618,065862

16.618,065862

20,27

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100® Index

HD1HRG

26,37

20.317,320564

20.317,320564

-6,11

Open End

Nasdaq-100® Index

HD0WAX

15,53

19.143,610599

19.143,610599

-10,39

Open End

Nasdaq-100® Index

HC7GF4

7,46

18.265,61005

18.265,61005

-21,63

Open End



Turbo Open End Bull aUhrTurbo Open End Bear aUhr

Weitere Produkte auf den Nasdaq-100® Index finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

