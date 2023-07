Nasdaq-100 - China-Daten belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Heute kehren die Investoren nach dem gestrigen Unabhängigkeitstag wieder an die Börse zurück. Der Future auf den Nasdaq®-100 Index deutet auf leichte Verluste zum Handelsauftakt hin. Druck kommt analog zu den europäischen Märkten aus China. Schwache Daten zum Dienstleistungssektor bestätigen, dass die Chinesische Wirtschaft nicht in Schwung kommt. Am Abend wird das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise lassen sich daraus Impulse ableiten.

Widerstandsmarken: 15.250/16.000/16.590/17.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.070/13.490/13.900/14.300/14.690 Punkte

Der Nasdaq®-100 bildet seit Anfang des Jahres einen steilen Aufwärtstrendkanal. Aktuell nimmt der Index erneut Anlauf auf das Hoch aus dem vergangenen Jahr bei 15.250 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur Oberkante des Trendkanals bei rund 16.000 Punkten. Rücksetzer bis 14.690 Punkte würden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Sinkt der Aktienindex jedoch unter diese Marke, würde sich der zweite Anlauf auf 15.250 Punkte als Doppel-Top entpuppen und möglicherweise einen Rücksetzer bis 14.300 oder gar 13.900 Punkte auslösen.

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC707N

13,20

13.695,840201

13.695,840201

10,45

Open End

Nasdaq-100

HC7BVF

4,80

14.636,303381

14.636,303381

28,95

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC5SB2

6,12

15.772,68998

15.772,68998

-22,7

Open End

Nasdaq-100

HC5SAM

4,78

15.621,913479

15.621,913479

-29,07

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie von Nasdaq-100 finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

