Nasdaq-100 - Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht

US-Indizes wie der Nasdaq®100 starteten heute etwas leichter in den Handelstag. Die Blicke sind in diesem Tagen vor allem auf die vielbeachteten Arbeitsmarktdaten gerichtet. Schwache Daten des Jobdienstleisters ADP deuteten gestern auf eine gewisse Entspannung am Arbeitsmarkt hin. Die heute veröffentlichten Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legten hingegen nur marginal zu und signalisierten damit eine gewisse Resilienz des Arbeitsmarkts gegenüber den Zinserhöhungen. Morgen folgt der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Sie könnten dem Nasdaq®100 neue Impulse geben.

Widerstandsmarken: 14.890/14.965/15.248/15.349 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.520/14.206/14.274/14.429/14.499 Punkte

Der Nasdaq®-100 steckt seit Mitte Juli diesen Jahres in einer Konsolidierungsphase und zeigte dabei teils große Schwankungen. In der zweiten Septemberhälfte rutschte der Index zeitweise sogar unter das Augusttief. Zwischen 14.429 und 14.499 Punkte stabilisierte sich der Index und distanzierte sich zuletzt von Unterstützungszone. Heute startete der Index mit leichten Abschlägen in den Handel. Auf der Unterseite findet er zwischen 14.429 und 14.499 Punkten weiterhin eine solide Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird, darf mit einem Auge nach oben geblickt werden. Allerdings hat sich zwischen 14.890 und 14.965 Punkten eine starke Widerstandszone aufgebaut. Nachhaltige Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb dieser Bandbreite.

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC36AG

27,16

11.831,537888

11.831,537888

5,1

Open End

Nasdaq-100

HC6BEE

13,60

13.254,723885

13.254,723885

10,2

Open End

Nasdaq-100

HC707W

6,31

14.044,922735

14.044,922735

22,2

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC7BWB

28,12

17.651,743089

17.651,743089

-4,9

Open End

Nasdaq-100

HC6VQZ

14,93

16.205,58865

16.205,58865

-9,6

Open End

Nasdaq-100

HC8NXZ

6,36

15.298,146943

15.298,146943

-22,4

Open End



