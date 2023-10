Nasdaq-100 - Anleger warten nach Rücksetzer zunächst ab

In den USA deutet sich eine marginale Erholung an. Die Spannungen im Nahen Osten sorgen dennoch weiterhin für große Unsicherheit. So kratzte der Nasdaq®100 vorbörslich an der Widerstandsmarke von 15.031 Punkten. Die Investoren sind aktuell in einem Zwiespalt. Die geopolitische Lage sorgt für Zurückhaltung. Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison langsam Fahrt auf. In der laufenden woche werden unter anderem Geschäftszahlen von Netflix, Procter & Gamble und Tesla erwartet.

Widerstandsmarken: 15.031/15.326/15.504 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.429/14.496/14.563/14.822/14.930 Punkte

Der Nasdaq®-100 prallte vergangene Woche an der Oberkante des seit Mitte Juli gebildeten Abwärtstrendkanals nach unten ab und stabilisierte sich im späten Handel am Freitag zwischen 14.930 und 15.031 Punkten. Der Future auf den Nasdaq®-100 deutet eine leichte Erholung an. Bei Notierungen oberhalb von 15.031 Punkten besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis zum jüngsten Hoch bei 15.326 Punkten. Der mittelfristige Trend ist jedoch abwärtsgerichtet. Eine nachhaltige Erholung deutet sic frühestens oberhalb von 15.326 Punkte an. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis 14.822 oder gar 14.563 Punkten gerechnet werden.

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC16CT

24,786

12.413,12222

12.413,12222

5,75

Open End

Nasdaq-100

HC6L3D

14,11

13.534,434173

13.534,434173

10,09

Open End

Nasdaq-100

HC73DY

7,10

14.281,918986

14.281,918986

20,01

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD

Hebel

Finaler Bewertungstag

Nasdaq-100

HC7BWS

26,56

17.814,570043

17.814,570043

-5,36

Open End

Nasdaq-100

HC6VRG

13,29

16.397,884835

16.397,884835

-10,73

Open End

Nasdaq-100

HC8GPZ

6,77

15.709,520826

15.709,520826

-21,08

Open End



