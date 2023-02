Nächster Milliardendeal in der Goldminenbranche

Erst vor Kurzem hatten wir über die bevorstehende Mega-Akquisition von Newcrest Mining (WKN 873365) durch Branchenprimus Newmont (WKN 853823) berichtet. Jetzt folgt bereits die nächste Übernahme im Goldsektor, wenn auch das Volumen deutlich geringer ist.





Erzschlepper; Quelle: Depositphotos



Wie gestern nämlich bekannt wurde, will B2Gold (WKN A0M889), der Konzern betreibt Minen in Mali, Namibia und auf den Philippinen, die kanadische Sabina Gold & Silver (WKN A0YC9U) für insgesamt 1,1 Mrd. kanadische Dollar erwerben. Damit hätte man dann Zugang zum Golddistrikt Back River in der kanadischen Provinz Nunavut.



Back River besteht, hieß es, aus fünf Claim-Blöcken entlang eines 80 Kilometer langen Gürtels. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt dort ist demzufolge Goose, das bereits vollständig genehmigt und für den Baubeginn bereit ist.



Der Deal sieht vor, dass B2Gold 0,3867 Stammaktien pro Sabina-Aktie ausgibt, was einer Bewertung von 1,87 CAD pro Sabina-Aktie (vollverwässert) entspräche und einen Aufschlag von 45% gegenüber dem gewichteten 20-Tagesdurchschnittskurs von Sabina entsprechen würde. Nach Abschluss der Transaktion würden die B2Gold-Aktionäre 83% und die ehemaligen Sabina-Aktionäre 17% der ausstehenden B2Gold-Aktien halten.



Wie B2Gold-CEO Clive Jonson zu den Gründe für die Offerte erklärte, bedeute die Übernahme von Sabina die Chance, eine signifikante Goldressource im Black River-Distrikt zu einem großen, langlebigen Minenkomplex zu entwickeln.



Zum Goose-Projekt besteht eine aktualisierte Machbarkeitsstudie, in der von einem Minenleben von 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Produktion von 223.000 Unzen Gold pro Jahr ausgegangen wird. Die Reserven werden auf 3,6 Mio. Unzen bei im Mittel 5,97 g/t Gold beziffert. Zudem sind auf Goose 97% der Beschaffung und 100 % der Bauarbeiten auf dem Werksgelände abgeschlossen und es wurde bereits mit dem Vorabbau in der Grube Echo begonnen, was das Projektrisiko noch einmal senkt.



Die Boards beider Gesellschaften haben den Deal einstimmig gutgeheißen und die Direktoren von Sabina haben den Aktionären des Unternehmens empfohlen, für die Annahme des Übernahmeangebots zu stimmen.



