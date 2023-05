Nachfrage stützt Zinnpreise

Die letzten Jahre prägten eine steigende Nachfrage sowie ein Angebotsdefizit den Zinnmarkt

Zinn ist ein Metall, das zum Beschichten anderer Metalle dient. Es ist ein Legierungsmetall, dient zum Löten und zur Herstellung von supraleitenden Seltenerdmagneten. So besitzt der Elektronikbereich großen Bedarf an Zinn. Die Fundamentaldaten sind gut. Es bestehen beziehungsweise bestanden Sorgen über Lieferengpässe. Zu den größten Zinnproduzenten gehören China, Indonesien, Burma und Myanmar. Letzteres verbot jetzt Bergbauaktivitäten. Auch in Indonesien, einem weiteren wichtigen Produktionsland, könnte es zu einem Lieferverbot kommen. Aber weil die Fundamentaldaten so gut sind, steigt das Interesse der Anleger an Investitionen in Zinn.

Nachdem sich Zinn seit rund zehn Jahren im Defizitmodus bewegt und es viele wichtige Anwendungen für das Metall gibt, rechnet man auch für die kommenden Jahren mit einem knappen Zinnangebot. Zinn punktet mit diversen Vorteilen, es ist verformbar, oxidiert nicht leicht an der Luft, ist langlebig und leicht. Das Metall gehört zu den Konfliktmineralien, es wird beispielsweise im Kongo produziert. Investoren sollten börsengehandelte Produkte im Bereich Zinn im Auge behalten. Neben Futures gibt es die großen Produzenten der Branche. Aber kleinere Zinnunternehmen könnten viel Freude machen. Denn Unternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase können besonders lukrativ sein. First Tin hat ein Projekt in Australien und eines im sächsischen Zinnbezirk in Deutschland (Tellerhäuser). Die Projekte sind fortgeschritten und in beiden Ländern mit einem geringen Investitionsaufwand verbunden. Mit Zinnprojekten in Australien vertreten ist beispielsweise noch Tin One Resources. Neben zwei Goldprojekten hat das Unternehmen drei Zinnprojekte im Portfolio (Great Pyramid, Aberfoyle, NSW-Zinnprojekte).

