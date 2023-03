NVIDIA: Mit Schwung nach oben!

Der Aktienkurs von NVIDIA hat die seit Ende November 2021 andauernde Schwächephase beendet und erzielte gemessen vom partiellen Tief bei 108,13 US-Dollar am 13. Oktober 2022 ein Plus von rund 150 Prozent. Das erwartete KGV 2022/23 liegt aktuell wieder bei 82, womit die Anleger ein starkes Wachstum des Chipriesen zum großen Teil vorweggenommen haben.

Für Chiphersteller sind KI-Anwendungen wie Sprachalgorithmen wegen hoher Rechenleistungen eine Wohltat. Allein Rechenleistungen von ChatGPT belaufen sich schätzungsweise auf rund drei Millionen US-Dollar am Tag, das heißt mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr. Je mehr Rechenleistung benötigt wird, umso mehr und desto hochwertigere Chips sind im Einsatz. Die Strategen der Schweizer Großbank UBS heben unter den Chipproduzenten vor allem Nvidia hervor. So habe OpenAI 10.000 Grafikprozessoren des US-Halbleiterkonzerns beansprucht, um ChatGPT zu trainieren. Auch die BofA betont die Vormachtstellung des US-Halbleiterherstellers, der am Markt der Grafikchips für hochkomplexe Rechenaufgaben einen Umsatzanteil von 85 Prozent hat.

Zum Chart

Die Nvidia-Aktie hat seit 13. Oktober 2022 knapp 150 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer der Nasdaq. Zwar ging auch hier der Gewinn im vierten Quartal zurück, fiel aber zumindest höher aus als erwartet. Die Aktie wird indes mit einem erwarteten KGV 2023 von 82 bewertet und ist damit nicht mehr billig. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von NVIDIA nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 US-Dollar am 13. Oktober 2022. Im Vorfeld wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant durchbrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 227,56 US-Dollar bezwungen und weiterer Boden gutgemacht. Die zentrale Stellung im Markt für Hochleistungschips könnte dafür sorgen, dass zukünftig positive Nachrichten die Marktteilnehmer dazu animieren, die Aktie wieder auf das All Time High zu hieven. Die hohen KGVs bis in das Geschäftsjahr 2024/25 deuten aber an, dass der Kurs nicht mehr in diesem Tempo weiter hochlaufen sollte.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

286,34 // 346,47 US-Dollar

Unterstützungen:

227,56 // 188,43 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB4DLL) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von NVIDIA in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,02 profitieren. Das Ziel sei bei 331,47 US-Dollar angenommen (14,03 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 33 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 221,57 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,89 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB4DLL

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

8,34 – 8,35 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

180,69 US-Dollar

Basiswert:

NVIDIA Corporation

KO-Schwelle:

180,69 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

269,82 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

14,03 Euro

Hebel:

3,02

Kurschance:

+ 68 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



