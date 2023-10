NVIDIA: Erwartetes KGV 2023/24 von aktuell 27,08!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Man sollte bedenken, dass in einem begrenzten Marktsegment exponentielle Prozesse nicht ewig laufen können. Der Chart von NVIDIA zeigt aktuell auch eine Verschnaufpause vom ungehinderten Kursanstieg. Beim Unterschreiten der Supportzone am Level 410,01 US-Dollar ist dann ein Kursrückgang denkbar.

Im Wettstreit um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz haben die USA ihre Beschränkungen für Chip-Lieferungen nach China verschärft. Von den neuen Regeln dürfte vor allem Technik des Halbleiter-Konzerns NVIDIA betroffen sein, die weltweit eine Schlüsselrolle beim Anlernen von Systemen mit Künstlicher Intelligenz spielt. Schon die vorherige Stufe der US-Einschränkungen hatte den Verkauf von NVIDIAs Chipsystemen H100 und A100, mit denen große Unternehmen im Westen ihre KI-Software wie zum Beispiel den Chatbot ChatGPT entwickeln, nach China unterbunden. Der Konzern entwickelte rasch die abgespeckten Versionen H800 und A800. Sie lagen unter der Verbotsschwelle, da sie langsamer als die Top-Modelle Daten untereinander austauschten. Nach früheren Angaben bekam NVIDIA für diese Chipsysteme Aufträge im Wert von rund fünf Milliarden Dollar. Unklar ist, wie viel davon erfüllt werden kann, bevor die neuen US-Einschränkungen greifen.

Zum Chart

Bill Gates sieht den technologischen Vorsprung von NVIDIA schrumpfen, nachdem all diese Halbleiter von spezialisierten Firmen mit denselben Chip-Werkzeugen hergestellt werden. Der Aktienkurs von NVIDIA hat nach dem Hochlauf in der Zeitspanne von Mitte Oktober 2022 bis Mitte Juli 2023 eine Seitwärtsrange ausgebildet. Mittlerweile wird das Papier mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 27,08 bewertet. Die Übertreibung manifestiert sich auch in den Verkaufspreisen. Manche KI-Chips von NVIDIA kosten mehr als 30.000 Dollar das Stück. Dies lockt Konkurrenten wie AMD, Amazon, Google oder auch Microsoft in den Markt. NVIDIAs Wachstumsstory war in der Vergangenheit beeindruckend, Exportverbote nach China und eine stärker werdende Konkurrenz wird aber ein Fortsetzen des Wachstums einbremsen. Mit einem Kursplus seit dem 13. Oktober 2022 von gut 280 Prozent ist das Papier bis dato sehr gut gelaufen. Eine Konsolidierung im Anschluss an die aktuelle Seitwärtsphase könnte nicht unwahrscheinlich sein. Wird der Supportbereich rund um den Wert 410,01 US-Dollar unterschritten, kommen auch Kurse von 349,60 US-Dollar in den Fokus.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

502,66 // 552,16 US-Dollar

Unterstützungen:

410,01 // 373,22 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HC920P) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der NVIDIA-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,88 profitieren. Das Ziel sei bei 328,45 US-Dollar angenommen (18,07 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 481,46 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,63 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

HC920P

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

10,01 – 10,02 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

518,90 US-Dollar

Basiswert:

NVIDIA Corp.

KO-Schwelle:

518,90 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

413,87 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

18,07 Euro

Hebel:

3,88

Kurschance:

+ 80 Prozent

Quelle: UniCredit



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.