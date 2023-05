NVIDIA Corp. - Ausbruch möglich!

Künstliche Intelligenz ist zurzeit in aller Munde. Das zeigt sich auch im Kursverlauf von NVIDIA, deren Grafikkarten über spezielle Kerne verfügen, die für maschinelles Lernen optimiert sind. Seit Oktober 2022 hat sich die Aktie nahezu verdreifacht. Jetzt schickt sich der Wert an, den letzten wichtigen Widerstand anzugreifen. Gelingt das, könnte ein weiterer Vorstoß in Richtung des Allzeithochs folgen.

Die NVIDIA Corp. ist weltweiter Marktführer im Bereich der Grafikprozessoren (GPUs). 1993 von Jensen Huang, Curtis Priem und Chris Malachowsky mit der Vision gegründet, dass PCs sich zu Geräten für Spiele und Multimedia entwickeln würden, produziert und vermarktet die Aktiengesellschaft Prozessoren, Chipsätze und dazugehörige Software, die auf die Berechnung von Grafiken spezialisiert sowie optimiert sind. Ebenfalls Teil des Angebots sind Produkte für Personal Computers (PCs), Notebooks, Workstations und Spielkonsolen. In den letzten Jahren wurden NVIDIA-Grafikkarten nicht nur für Spiele genutzt, sondern auch zum Schürfen von Krypto-Währungen.

Mittlerweile ist das Unternehmen auch ein wichtiger Lieferant für Unternehmen und Tech-Giganten, die nicht nur Cloud-Computing-Dienste anbieten, sondern auch über ihre Suchmaschinen KI-Tools anbieten. Diese benötigen eine weitaus höhere Rechenleistung als übliche Suchmaschinen. Dieser Umstand könnte dazu führen, dass NVIDIA in Zukunft von den entsprechenden Unternehmen noch mehr Aufträge erhalten wird.

Die Aktie des GPU-Herstellers hat sich der letzten wichtigen Widerstandszone im nachfolgend zu sehenden Fünf-Jahres-Chart genähert. Seit Mitte März bewegt sich das Papier knapp unterhalb des in Hellrot eingezeichneten Kursbereichs, der bei 290 US-Dollar seinen Anfang nimmt. Kursrückgänge werden immer wieder zum Kauf genutzt. Damit macht sich die Aktie bereit für einen Ausbruch nach oben, der möglicherweise bis zum Allzeithoch bei 346 US-Dollar führen könnte.

Abbildung 1 – NVIDIA Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 10.05.2018 bis 08.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Wie im zweiten Tageschart (Abbildung 2) zu sehen ist, befindet sich Aktie komfortabel über der blauen 200-Tage-Linie. Dieser gleitende Durchschnitt wird bei 186 US-Dollar berechnet und befindet sich in einer steigenden Bewegung. Gleiches gilt für die grün gepunktete 50-Tage-Linie, die bei 260 US-Dollar verläuft.

Abbildung 2 – NVIDIA Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum:10.05.2022 bis 08.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Dort übrigens verläuft auch der grün eingezeichnete Supertrend-Indikator, der Mitte Januar von Verkauf auf Kauf geschaltet hat. Etwa zum gleichen Zeitpunkt überschritt die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie. Dabei handelt es sich um ein doppeltes Kaufsignal, durch das die Aktie von 160 auf 286 US-Dollar nach oben geführt wurde.

Alles in allem spricht die Charttechnik dafür, dass die Aktie kurz davorsteht, auf ein neues Jahreshoch auszubrechen. Die Eröffnung einer Long-Position empfiehlt sich, wenn die Aktie für zwei Tage mit ihrem Schlusskurs die graue, waagerechte Signallinie bei 292,50 US-Dollar überschreitet. In diesem Fall ergibt sich das bisherige Allzeithoch als Kursziel. Zur Schließung einer entsprechend bullischen Position sollte es kommen, wenn die Aktie unter die 50-Tage-Linie bei 260 US-Dollar abrutscht.

Schafft es der Wert hingegen nicht, nach oben auszubrechen, ergibt sich bei einem Kursrutsch unter 260 US-Dollar eine mögliche Short-Chance. Dabei könnte die Aktie in Richtung des grau eingezeichneten Aufwärtstrends bei 215 US-Dollar geführt werden. Eine derartige, bearishe Position sollte geschlossen werden, wenn die Aktie über 292 US-Dollar steigt.

Nachfolgend die zwei Anlageinstrumente, die für einen Einstieg im Falle des bearishen bzw. bullishen Szenarios genutzt werden können.

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

imp. Vola.

Hebel

NVIDIA Corp. HC3HWN

5,27

300,00 USD

48,33

4,96



Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

imp. Vola.

Hebel

NVIDIA Corp. HC5RSC

3,32

300

46,43

7,87



Call-Optionsschein auf die NVIDIA Corp. für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2023; 17:10 Uhr Put-Optionsschein auf die NVIDIA Corp. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2023; 17:10 Uhr

