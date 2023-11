NVIDIA: Chance von 99,16 Prozent p.a.!

Der Chart von NVIDIA zeigt aktuell eine Verschnaufpause vom ungehinderten Kursanstieg. Die hohen KGVs und der staatliche Eingriff seitens der USA in Form von Exportbeschränkungen nach China haben die Aufwärtssequenz vorerst unterbrochen. Auch Auswüchse bei den Preisen von mehr als 30.000 USD pro Chip sollten nicht lange Bestand haben.

Kaum ein anderes Unternehmen profitiert so stark vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) wie NVIDIA. Mit den Grafikprozessoren werden leistungsstarke Programme wie ChatGPT trainiert. Mittlerweile ist das Unternehmen aus dem Silicon Valley der mit Abstand wertvollste Chipanbieter der Welt. Doch nun gerät NVIDIA im Technologiestreit zwischen den USA und China zwischen die Fronten. Im Wettlauf um die Entwicklung von KI haben die USA ihre Beschränkungen für Chiplieferungen nach China verschärft. Schnell entwickelte der Konzern abgespeckten Versionen seiner KI-Chips, um weiterhin nach China exportieren zu können. Nach bisherigen Angaben erhielt NVIDIA für diese Chipsysteme Aufträge im Wert von rund fünf Milliarden Dollar. Es ist unklar, wie viel davon erfüllt werden kann, bevor die neuen US-Beschränkungen in Kraft treten.

Zum Chart

Bis zur Kurskorrektur beginnend mit Ende November 2021 legte das Papier von NVIDIA eine beeindruckende Aufwärtssequenz hin. Vom 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 wertete der Aktienkurs um rund 11.500 Prozent auf. Was folgte, war eine erste Korrektur bis zum 13. Oktober 2022, in der der Kurs in der Spitze um rund 68 Prozent nachgab. Mittlerweile wurde das alte All Time High aus dem Jahre 2021 bei 346,47 USD übertroffen und ein neues am Level von 502,66 USD etabliert. Gleichzeitig wurde aber der Aufwärtstrend durchbrochen und die erste Seitwärtsrange seit langem gebildet. Die Exportbeschränkung nach China und das hohe erwartete KGV 2023/24 von 28,95 sorgen einstweilen für eine schaumgebremste Kursentwicklung. In einer angenommenen Fortsetzung dieser Seitwärtsrange bis maximal zum 15.03.2024 könnte eine Inlineoption das richtige Werkzeug sein, um aus der Lage Kapital zu schlagen. Denn die außergewöhnliche Marktposition kann nicht ewig anhalten. Bill Gates sieht den technologischen Vorsprung von NVIDIA schrumpfen, nachdem all diese Halbleiter von spezialisierten Firmen mit denselben Chip-Werkzeugen hergestellt werden. Die Übertreibung manifestiert sich auch in den Verkaufspreisen. Manche KI-Chips von NVIDIA kosten mehr als 30.000 USD das Stück. Dies lockt Konkurrenten wie AMD, Amazon, Google, Intel oder auch Microsoft in den Markt.

NVIDIA Corp. (Tageschart in USD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

502,66 // 637,16 USD

Unterstützungen:

404,04 // 346,47 USD



Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von NVIDIA (WKN SU0R6V) können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.03.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 320,00 USD auf der Unterseite und 680,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 06. November 2023 um 20.15 Uhr (Briefkurs 7,39 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 99,16 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 346,47 USD fällt oder über den Widerstand bei 637,16 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf NVIDIA (Stand: 06.11.2023, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SU0R6V

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

7,19 / 7,39 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

320,00 USD

Basiswert:

NVIDIA Corp.

obere KO-Schwelle:

680,00 USD

akt. Kurs Basiswert:

456,13 USD

Laufzeit:

15.03.2024

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 99,16 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.