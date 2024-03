NVIDIA: Chance von 170,21 Prozent p.a.!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Aktienkurs von NVIDIA weicht aktuell vom jüngsten Aufwärtstrend ab und hat sich in den letzten 7 Handelstagen seitwärts entwickelt. Mittlerweile deutet auch das KGV auf einen sehr hohen Kurs hin. Obwohl NVIDIA fest bei den Anlageprofis verankert ist, wenden sich einige ab und schichten ihre Investments um.

Der Chipkonzern NVIDIA ist dank seines KI-Chips H100 an der Börse mittlerweile wertvoller als alle DAX-Unternehmen zusammen. Neben anhaltendem Optimismus bei den Investoren gibt es aber auch Manager, die ihre NVIDIA-Investments bereits umschichten. Der Boom um Künstliche Intelligenz (KI) hat schon das vergangene Börsenjahr geprägt und viele Kurse extrem nach oben getrieben. Die sechs großen US-Technologiekonzerne Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und NVIDIA sind 2023 zwischen 50 und mehr als 200 Prozent gestiegen. 2024 setzt sich der Aktienboom bislang ungebremst fort. Die NVIDIA-Aktie legte allein in den ersten elf Wochen des neuen Jahres um weitere 90 Prozent zu. Viele Anleger denken, dass NVIDIA dieses Tempo nicht ad infinitum fortsetzen wird können.

Zum Chart

Die Aktie von NVIDIA gehört in einer übergeordneten Betrachtung zu den Top-Performern der vergangenen 10 Jahren. Beginnend mit dem 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 entwickelte sich das Papier um rund 11.500 Prozent nach oben. Erst danach erfolgte eine beträchtliche Korrektur, welche sich bis zum 13. Oktober 2022 erstreckte und in der Spitze rund 68 Prozent an Kursverlust zur Folge hatte. Seit dem 14. Oktober 2022 gab es keine akzentuierte Abwärtsbewegung mehr. Ab Mitte Juli 2023 bis Ende Oktober 2023 war der Kurs verhaltener und bildete eine Seitwärtsentwicklung aus. Beginnend mit November 2023 bis zum gestrigen Handelstag wurde wieder der Kursturbo aktiviert, wonach die Aktie in der Spitze in diesem Zeitabschnitt um rund 141 Prozent hinzugewinnen konnte. Die vergangenen sieben Handelstage waren wieder von verhaltenen Gewinnmitnahmen geprägt. Hier entwickelte sich der Kurs von 974,00 USD hin zum Wert bei 886,98 USD am gestrigen Handelstag. Gemessen am geplanten Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023/24 sieht das Management eine Gewinnsteigerung von 33 Prozent für das Jahr 2025/26 vor. Dadurch sinkt das erwartete KGV 2025/26 auf 28,86. Aufgrund dieser Faktoren könnte die Wahrscheinlichkeit einer fortgesetzten Seitwärtsentwicklung steigen.

NVIDIA Corporation (Tageschart in USD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

974,00 // 1212,67 USD

Unterstützungen:

743,58 // 642,77 USD



Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von NVIDIA (SW7D72) können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.06.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 600,00 USD auf der Unterseite und 1300,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 18. März 2024 um 20.15 Uhr (Briefkurs 6,92 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 170,21 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 642,77 USD fällt oder über den Widerstand bei 1212,67 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf NVIDIA (Stand: 18.03.2024, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SW7D72

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

6,77 / 6,92 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

600,00 USD

Basiswert:

NVIDIA Corporation

obere KO-Schwelle:

1300,00 USD

akt. Kurs Basiswert:

886,89 USD

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 170,21 % p.a.

Quelle: Société Générale



