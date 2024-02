NVIDIA: Aufwärtssequenz weiter intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Aktienkurs von NVIDIA konnte die rund 200 Tage anhaltende Seitwärtsrange am 8. Januar 2024 hinter sich lassen und hat am gestrigen Handelstag bei 707,94 US-Dollar ein All Time High markiert. Dies konnte nur gelingen, indem sich der Chipriese zum führenden Halbleiterunternehmen weiterentwickelt hat.

Dank der Begeisterung der Wall Street für künstliche Intelligenz wird NVIDIA zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder wertvoller als Amazon werden, wobei der KI-Chiphersteller nicht weit hinter Alphabet liegt. Ein Anstieg von 45 Prozent für NVIDIA im Jahr 2024 hat seine Marktkapitalisierung auf rund 1,715 Billionen US-Dollar ansteigen lassen, knapp 3 Prozent unter der Bewertung von Amazon mit 1,767 Billionen US-Dollar und weniger als 6 Prozent unter der Bewertung von Alphabet mit 1,812 Billionen US-Dollar. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel von 603 US-Dollar auf 750 US-Dollar, wobei Analyst Joseph Moore in einer Kundenmitteilung schrieb, dass die Nachfrage nach KI weiter wachsen sollte. NVIDIA war einer der Hauptnutznießer des Wettlaufs der Technologieunternehmen in Bezug auf die Integration von KI in ihre Produkte und Dienstleistungen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von NVIDIA hat sich beginnend mit 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 um rund 11.500 Prozent nach oben entwickelt. Erst danach erfolgte eine beträchtliche Korrektur, welche sich bis zum 13. Oktober 2022 erstreckte und in der Spitze rund 68 Prozent an Kursverlust zur Folge hatte. Was folgte, war eine über 300 Tage andauernde Aufwärtssequenz, welche das alte All Time High aus dem Jahre 2021 bei 346,47 US-Dollar bei weitem übertreffen konnte. Ein weiteres All Time High vom 20. November 2023 wurde bei 505,48 US-Dollar markiert. Gleichzeitig endete aber der Aufwärtstrend und es wurde die erste Seitwärtsrange seit langem gebildet. Die Seitwärtsrange erstreckt sich vom 26. Juni 2023 bis zum 8. Januar 2024 und wird von der Unterstützung bei 404,04 US-Dollar und dem Widerstand bei 505,48 US-Dollar eingefasst. Aktuell ist der Aktienkurs weiter bis zur Magic Number bei 700,00 US-Dollar gestiegen und hat bei 707,94 US-Dollar ein neues All Time High markiert. In den letzten vier Handelstagen konnte dieses Level nicht nachhaltig überwunden werden. Werden die 700,00 US-Dollar geknackt, könnte das von Morgan Stanley ausgegebene Kursziel von 750 US-Dollar erreicht werden.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

700,00 // 750,01 US-Dollar

Unterstützungen:

505,48 // 404,04 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von NVIDIA bis auf 780,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SU7W6Y) überproportional mit einem Omega von 3,05 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 45 % und dem Ziel bei 780,01 US-Dollar (16,45 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 12.03.2024 eine Rendite von rund 30 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 660,01 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 24 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,24 zu 1, wenn bei 660,01 US-Dollar (9,62 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SU7W6Y

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

12,91 – 12,94 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

715,00 US-Dollar

Basiswert:

NVIDIA Corporation

akt. Kurs Basiswert:

696,43 US-Dollar

Laufzeit:

21.03.2025

Kursziel:

16,45 Euro

Omega:

3,05

Kurschance:

+ 30 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.