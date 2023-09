NN Group: Finanzdienstleister mit attraktivem Pullback-Setup!

Weitere Suchergebnisse zu "NN Group":

Solides Betriebsergebnis bei NN Group (NN). Gewinnnrückgang wegen Sondereffekt im Vorjahr!

Symbol: NN ISIN: NL0010773842

Rückblick: Die Aktie des niederländischen Finanzdienstleisters verzeichnete im vergangenen Halbjahr ein Kursplus von rund 10.5 Prozent. Auffällig ist der Kurssprung bei der Meldung der Geschäftszahlen zum erste Halbjahr 2023 am 29. August. Im Anschluss setzte das Wertpapier auch durch den Dividendenabschlag idealtypisch zum 20er-EMA zurück und notiert auch derzeit wieder eng an der grünen Linie.

Chart vom 22.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 36.38 EUR

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Den Haag hat seine Wurzeln im Segment der Feuerversicherung. Heute ist es wesentlich breiter aufgestellt und in 11 Ländern präsent. Der Blick auf die fundamentalen Kennziffern zeigt die Ursache des Kursprungs. Das Betriebsergebnis der NN Group stieg im ersten Halbjahr 2022 um 24.5 Prozent von 1.12 Milliarden EUR auf 1.40 Milliarden EUR an, was eine Verbesserung in den meisten Geschäftssegmenten widerspiegelt. Das Nettoergebnis betrug im ersten Halbjahr 2023 0.6 Milliarden EUR und lag wegen des Verkaufs einer Beteiligung deutlich unter dem Vorjahr.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter dem Tief vom 18. September. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 30. August an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NN.

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2023

