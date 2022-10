NEXR Technologies SE: Auf dem richtigen Weg, aber nicht so schnell wie erhofft

Die Geschäftsdynamik von NEXR hat im ersten Halbjahr deutlich zugenommen, die Erlöse haben – von niedrigem Niveau aus – um 271 Prozent auf 545 Tsd. Euro zugelegt. Das Unternehmen treibt zahlreiche Projekte voran, um den Markt für die XR-Technologie zu erschließen. Einem Durchbruch näher gekommen ist die Gesellschaft in der Modeindustrie, wo die Lösung aus Scannern und Avataren nun in Filialen von H&M Thailand eingesetzt wird. Auch in der Medienbranche ist die Resonanz sehr positiv, hier könnte die Veranstaltung virtueller Konzerte bald deutlich Fahrt aufnehmen.

Noch liegen die Einnahmen allerdings weit unter den Strukturkosten der Gesellschaft, weshalb das erste Halbjahr mit einem Verlust von -7,3 Mio. Euro abgeschlossen wurde. Das Unternehmen ist damit stark auf die Finanzierungszusagen des Großaktionärs Hevella angewiesen. Die per Ende Juni bestehenden Mittelzusagen in Höhe von 13,8 Mio. Euro decken den Bedarf plangemäß bis zum dritten Quartal 2023.

Wir sehen die Gesellschaft insgesamt auf dem richtigen Weg, allerdings ist die Entwicklung von Projekten, die ein hohes Skalierungspotenzial aufweisen, langwieriger, als erhofft. Wir haben deswegen in unserem Modell den Wachstumsprozess der nächsten Jahre etwas vorsichtiger ausgestaltet. Gleichwohl trauen wir dem Unternehmen weiterhin hohe Steigerungsraten zu – und langfristig auch hohe Margen.

Erhöht haben wir hingegen die unterstellte Verwässerung, sowohl als Reaktion auf die adjustierte Umsatzentwicklung, als auch wegen möglicher Auswirkungen des stark gefallenen Aktienkurses auf die weitere Finanzierung. Trotz dieser unterstellten starken Verwässerung liefert unser Modell ein Kursziel von 2,80 Euro, das weit über dem aktuellen Kurs liegt. Das unterstellte Szenario ist allerdings spekulativ, da es einerseits einen Durchbruch in mehreren Branchen, und andererseits weitere Finanzierungsmaßnahmen im erheblichen Umfang unterstellt.

Unser Urteil für die Aktie lautet trotz des hohen rechnerischen Kurspotenzials weiter „Hold“, bis ein in den Zahlen ersichtlicher Erfolg in Projekten mit Skalierungspotenzial den Weg zu deutlich höheren Erlösen und niedrigeren Verlusten ebnet.

Quelle: SMC-Research



