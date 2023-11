NATGAS steigt um 4%

Neue Wetterprognosen treiben NATGAS in die Höhe

Der Beginn der neuen Woche verlief an den globalen Märkten eher ruhig. Weder bei den Aktienindizes noch am Devisenmarkt sind größere Bewegungen zu beobachten. Es gibt jedoch einen Rohstoff, der heute hervorsticht, und das ist Erdgas. Die US-Erdgaspreise (NATGAS) sind heute um über 4 % gestiegen.

Der Aufwärtstrend bei NATGAS wird heute durch neue Wetterprognosen für die Vereinigten Staaten bestimmt. Eine neue 8-14-Tage-Prognose deutet auf unterdurchschnittliche Temperaturen im westlichen Teil der USA und überdurchschnittliche Temperaturen im östlichen Teil des Landes hin. Dies ist eine große Veränderung gegenüber der Vorhersage von vor einer Woche, die für die nahe Zukunft fast überall in den Vereinigten Staaten überdurchschnittliche Temperaturen ankündigte. Ein Rückgang der Temperaturen bedeutet, dass die Nachfrage nach Heizmaterial und damit auch nach Erdgas wahrscheinlich steigen wird.

Ein Blick auf den NATGAS-Chart im D1-Intervall zeigt, dass der jüngste Pullback letzte Woche an der Unterstützungszone von 3,00 $ pro MMBTu gestoppt wurde und diese Woche eine Erholungsbewegung einsetzte. Bemerkenswert ist, dass es den Bären nicht gelungen ist, den Preis unter eine Reihe von wichtigen Unterstützungen wie den gleitenden Durchschnitt der 50er-Session (grüne Linie), die Aufwärtstrendlinie und die untere Grenze der Marktgeometrie zu drücken. Eine positive Reaktion der Nachfrageseite auf diese technischen Unterstützungen deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend noch immer im Gange ist.

Quelle: xStation5 von XTB

Quelle: Bloomberg Finance LP

