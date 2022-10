Die Mutter aller Kehrtwendungen

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Ein weiterer turbulenter Wochenbeginn, wenn auch im Großen und Ganzen ein positiver, da die Aktienmärkte in Europa um etwa 1 % höher notieren, nachdem sie in Asien gut in die Woche gestartet sind.

Seit Liz Truss Premierministerin des Vereinigten Königreichs ist, haben wir keine ruhigen Tage mehr erlebt, und auch diese Woche hat wieder hektisch begonnen. Die Premierministerin hatte zwar die Absicht, in den ersten Wochen ihrer Amtszeit für Aufsehen zu sorgen, aber sie hat den Sturm, der sich zusammenbraute, offensichtlich nicht vorhergesehen, und ich bin sicher, dass sie zu diesem Zeitpunkt mehr als jeder andere alles für ein paar friedlichere Wochen tun würde.

Vorausgesetzt natürlich, sie hält so lange durch. Die Kehrtwende heute Morgen war sogar noch historischer als der ursprüngliche Minibudgetplan. Ein demütigender Moment nach einer chaotischen Zeit für Truss, in der das Vertrauen in sie auf den Märkten, in der Öffentlichkeit und in ihrer eigenen Partei offenbar dezimiert wurde.

Dennoch zeichnet sich aus Sicht der Märkte eine gewisse Verbesserung ab. Es war nur nötig, fast alle nicht finanzierten Steuersenkungen rückgängig zu machen, um dies zu erreichen. Wer hätte das gedacht? Der neue Kanzler hat das Nötige getan, aber die schwierigeren Entscheidungen werden wohl erst im Laufe des Monats mit dem Haushalt getroffen.

Wie tief kann er noch fallen?

Der Yen setzt seine Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fort und hat heute Morgen 148,89 Punkte erreicht. Damit liegt er über dem Niveau, auf dem das Land 1998 und natürlich auch im letzten Monat interveniert hat. Über Nacht gab es die übliche Fülle von Kommentaren verschiedener offizieller Stellen: "hoher Sinn für Dringlichkeit", "bereit zu handeln" usw.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es zu einer weiteren starken Intervention an den Devisenmärkten kommt. Die Frage ist nur, was sie dieses Mal anders machen werden, denn alle paar Wochen das Gleiche zu tun, ist einfach nicht tragbar. Die Frage ist, ob der Yen zuerst die Marke von 150 gegenüber dem Dollar überschreiten wird.

Beruhigung?

Die Ölmärkte waren in den letzten Wochen erneut turbulent, angefangen bei den globalen Wachstumssorgen bis hin zu den überdimensionalen OPEC+-Produktionskürzungen, und es scheint, dass sie sich noch nicht vollständig beruhigt haben. Brent hat Tiefststände von 82 $ und Höchststände von 98 $ erlebt, so dass wir jetzt vielleicht sehen, dass es sich irgendwo in der Mitte einpendelt. Ob das die Öl-Allianz zufrieden stellt, wird die Zeit zeigen, aber es wird eine gewisse Erleichterung darüber herrschen, dass der Ölpreis nicht schon wieder dreistellig ist, auch wenn das ein Ergebnis der sich ständig verschlechternden Wirtschaftsaussichten ist.

Ein ermutigender Aufschwung

Der Goldpreis verzeichnet nach einer weiteren ziemlich schrecklichen Woche einen ermutigenden Aufschwung. Es wird am Montag um mehr als 1 % höher gehandelt, nachdem es in der vergangenen Woche um mehr als 3 % eingebrochen war. Niedrigere globale Renditen und ein etwas schwächerer Dollar sind wahrscheinlich der Grund für diese Entwicklung, wobei die Händler zweifellos hoffen, dass der Höhepunkt der Inflation und der Preisgestaltung für die Zinsen bald erreicht ist. Die jüngsten Wirtschaftsdaten gaben keinen Anlass zu großem Optimismus, aber das könnte sich in den kommenden Monaten ändern, da die Zentralbanken nun sicherlich nicht mehr weit von ihren Leitzinsen entfernt sind. Das könnte Gold begünstigen, insbesondere wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät. Widerstand könnte bei 1.680 $ und 1.700 $ zu finden sein, auch wenn sich einige Händler dadurch ermutigt fühlen könnten, dass die Tiefststände vom September nicht durchbrochen wurden.

Ein positiver Start in die Woche

Die Beziehung zwischen Bitcoin und Risikopapieren war in letzter Zeit nicht perfekt, aber in der letzten Woche hat sie sich deutlich verbessert. Die Enttäuschung über die US-Inflation hätte den Bitcoin fast ins Trudeln gebracht, doch dann kam die wilde Wende und er erholte sich schnell und kräftig. Er kam noch einmal bis auf 20.000 $ heran, bevor er wieder zurückfiel, und jetzt ist er wieder auf dem Vormarsch und hat dieses Niveau fest im Visier. Die heutigen Kursgewinne spiegeln die Entwicklung an den Aktienmärkten wider, wobei die Risikopapiere im Allgemeinen einen guten Start in die Woche hinlegten.











