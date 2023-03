Munich Re: trotz Corona, Hurrikan & Überschwemmungen +28 Prozent in 6 Monaten!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Rückversicherer kann die Naturkatastrophen wegstecken! Munich Re (MUV2) steigert Kurs, Umsatz und Gewinn! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: MUV2 ISIN: DE0008430026

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In der Vorwoche sahen wir in der bei der Aktie der Münchener Rück einen deutlichen Rücksetzer Richtung 200-Tagedurchschnitt, der auch in der Nähe des Vor-Corona-Hochs vom Februar 2020 liegt. Das Wertpapier konnte sich jedoch bald stabilisieren, liegt in einem stabilen Aufwärtstrend und konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 28 Prozent zulegen.

Chart vom 28.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 318.7 EUR

Meinung: Laut Vorstandschef Wenning hat „die Münchener Rück die Krisen des Jahres 2022 gut verkraftet“. Immerhin gab es noch Folgen der Pandemie sowie den Hurrikan Ian und Überschwemmungen in Australien. Das Unternehmen weist ein Wachstum von 9.30 Prozent beim Gewinn und 17.68 Prozent beim Gewinn gegenüber dem Vorjahr aus. Mit dem guten vierten Quartal ist der deutsche Rückversicherer über das Jahresziel deutlich hinausgeschossen. Die Dividende liegt mit 11.60 EUR je Aktie 0,60 EUR über der des Vorjahres und kommt auf eine Dividendenrendite von 3.94 Prozent.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsrange der letzten fünf Tageskerzen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 17. Mai, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade infrage kommt. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in MUV2.

Veröffentlichungsdatum: 28.03.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von