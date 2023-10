Multiple Krisen

Nach dem in der Vorwoche beschriebenen Scheitern des DAX am Widerstandsbereich von 15.500 Punkten, ging es in der Berichtswoche zunächst weiter zügig nach unten. Am Montag beschleunigte sich die Abwärtsbewegung derart, dass erste Schnäppchenjäger auf den Plan traten. Obwohl der Markt zwischenzeitlich bis auf 14.630 Punkte abgerutscht war, schloss er mit 14.800 Punkten sogar minimal über dem Vortagesschluss. Ein solches Reversal ist normalerweise ein positives technisches Signal, zumindest auf kurze Sicht. Die höchsten Umsätze der letzten Handelstage wurden allerdings bereits am Vortag erreicht, so dass es sich bei dem Reversal nicht um einen idealtypischen Ausschüttler handelte.

Dennoch konnte sich der DAX in den beiden Folgetagen wieder leicht erholen. Ein echtes Zurückschnalzen, wie es bei sogenannten Short-Covering-Rallys häufig zu beobachten ist, war dies bislang allerdings nicht. Mindesterwartung wäre die Schließung des in der Vorwoche erzeugten Abwärts-Gaps (vgl. Abb., Rechteck). Nachdem ein solches Ziel abgehakt ist, kann es aber durchaus sein, dass der Markt noch einmal die zwischenzeitlich erreichten Tiefs testet. Sollte das Gap nicht geschlossen werden können, würde es sich direkt als Break-Away-Gap qualifizieren, was weiter sinkende Kurse erwarten ließe.