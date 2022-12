Mit Multi-Asset Diversifikation zum Erfolg

Am Mittwoch, den 21. Dezember 2022 um 18:00 Uhr erwartet Dich ein weiteres Webinar-Highlight mit wikifolio Top-Trader Philipp Weller.

Bei unserem letzten Webinar des Jahres dürfen wir wikifolio Trader Philipp Weller (Phillippoooo) willkommen heißen. Sein wikifolio Multi-Asset Allokation dürfte vielen ein Begriff sein, da es über das gesamte Jahr oft unter den meistgekauften Handelsideen rangierte. Auch im abgelaufenen Monat trug es erneut die Auszeichnung „Bestseller“ und wurde in unserem Blogbeitrag Bestseller-wikifolios im November vorgestellt. Doch was macht Philipp Wellers Strategie so erfolgreich? Ein Zuwachs von beinahe 40 Prozent in den letzten 12 Monaten erklärt die Beliebtheit, doch wie gelingen Philipp Weller diese beeindruckenden Zahlen?

+262,6 % seit 16.05.2018

+43,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 3.785.219,69 Investiertes Kapital

Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20192020202120220200400-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 32,8 Prozent

Sei also am 21. Dezember um 18 Uhr dabei und erfahre, wie die Funktionsweise seiner Anlagestrategie funktioniert, warum er aktuell einen Schwerpunkt auf Rohstoffe setzt und somit antizyklisch zum übergeordneten Trend der erneuerbaren Energien handelt und vieles mehr!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.