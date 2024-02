Morphosys-Übernahme verzückt die wikifolio Trader

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die anhaltenden Übernahmespekulationen beim SDAX-Unternehmen Morphosys sind seit gestern Abend harten Fakten gewichen. Novartis will den deutschen Biotechkonzern für 2,7 Milliarden Euro kaufen.

Den Aktionären wird ein Angebot über 68 Euro je Anteilsschein unterbreitet. Vorstand und Aufsichtsrat von Morphosys unterstützen den Deal. Im Laufe des Tages hatte die Nachrichtenagentur Reuters bereits über eine mögliche Übernahme durch den Schweizer Pharma-Riesen berichtet. Daraufhin schoss die Aktie in die Höhe und beendete den Xetra-Handel bei 57,40 Euro mit einem Plus von 36 %. Nachbörslich ging es noch weiter nach oben, bevor die endgültige Nachricht dann den finalen Kursschub auslöste.

27 % Gewinn schon vor der Übernahme

Christian Scheid ( Scheid ) hat gestern Abend noch an einem Zustandekommen des Deals gezweifelt. „Die Spekulationen sind sicher nicht abwegig, doch glaube ich nicht, dass ein Deal aktuell zustande kommen würde“, schrieb der Finanzjournalist, nachdem entsprechende Gerüchte am Markt gestreut wurden. Seine Schäflein hatte Scheid da aber schon längst im Trockenen. Denn das Momentum bei Morphosys hat er trotz seiner persönlichen Einschätzung ausgenutzt: „Die Aktie ist immer wieder für Trades gut – sowohl long als auch short.“

Und so hatte er bereits am Montagmorgen zu Kursen von rund 44 Euro eine Position in seinem wikifolio Special Situations long/short eröffnet. Diese wurde dann nachmittags bei Notierungen von gut 55 Euro mit einem Gewinn von ca. 27 % wieder verkauft. Der Ärger, dass bei etwas mehr Geduld noch deutlich mehr drin gewesen wäre, wird sich daher wohl in Grenzen halten. Das vor über zehn Jahren eröffnete Depot liegt mittlerweile mit über 600 % im Plus. Die jährliche Durchschnittsrendite beträgt sehr beachtliche 21 %.

Momentum-Trader waren frühzeitig positioniert

Große Freude bereitet die Übernahme auch den zahlreichen Tradern, die in ihren wikifolios eine Momentum-Strategie fahren. Denn die Morphosys-Aktie zählt schon seit vielen Wochen zu den Top-Performern am deutschen Markt und ist daher folgerichtig auch Bestandteil vieler dieser Depots. Martin Winter ( twconline ) zum Beispiel ist seit Anfang des Jahres über sein wikifolio Trend und Momentum bei dem Biotech-Spezialisten investiert. Sein Einstand lag bei rund 36 Euro.

Dass er zwei Drittel der Position nach wenigen Tagen mit kleinem Verlust veräußert hat, ist sicher dem Faktor Risikobegrenzung zuzuschreiben, im Nachhinein aber natürlich unglücklich. Der Buchgewinn von über 80 % bei dem Restbestand dürfte ihn aber darüber hinwegtrösten. Das Anfang 2013 eröffnete Depot kommt bislang auf eine Performance von 227 % oder 11,4 % im Jahresdurchschnitt. Der Trader hat sich bei diesem wikifolio auf „mittelfristige Trendfolge- und Momentum-Trades“ spezialisiert und steht aktuell kurz vor neuen Rekordmarken.

