Morphosys: Fast-Track-Status der FDA zur Behandlung von Gebärmutterhalskrebs lässt die Aktie ausbrechen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Breakout-Pullback Trading-Strategie

Symbol: MOR

Rückblick: Morphosys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, dass sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat Morphosys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in der Forschung und Entwicklung aufgebaut. Die Aktie machte in den vergangenen Monaten ihren Aktionären durch die steigenden Hoffnungen für Pelabresib viel Freude.

Meinung: Gute Nachrichten kommen gerade aus den USA. Der Wirkstoff Tulmimetostat hat von der US-Zulassungsbehörde FDA den Fast-Track-Status zur Behandlung von Gebärmutterhalskrebs erhalten. Dies ist ein weiterer starker Erfolg für MorphoSys. Mit dem heutigen Kursplus ist den Bullen auch der Sprung über die wichtige 30-Euro-Marke gelungen. Im Fokus stehen in diesem Jahr aber ganz klar die Daten zu Pelabresib, die zum Jahresende erwartet werden.

Chart vom 13.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.78 EUR

Setup: Bei kurzzeitiger Schwäche könnte man eine Long-Position aufbauen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Kerze von Mittwoch vornehmen.

Meine Meinung zu Morphosys ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MOR

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von