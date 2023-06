Monster Beverage: Startet in Kürze die nächste Monster-Rally?

Pullback Trading-Strategie



Symbol: MNST ISIN: US61174X1090



Rückblick: Monster Beverage ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Die Aktie schaffte im April den Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung und setzte zur Rally an. Im Mai sahen wir dann einen Pullback, welcher die Kurse bis unter die 20-Tagelinie führte.

Meinung: Monster Beverage hat noch eine Menge Wachstumsfelder. Neben dem weiter boomenden Markt mit Energy-Drinks greifen in den USA die Kunden vor allem zu Mixgetränken und Craft-Bier. Den Rücksetzer der Aktie könnte man zum Aufbau einer Long-Position nutzen. Es ist gut möglich, dass in Kürze die nächste Monster-Rally startet. Für den Fall, dass der Verkaufsdruck weiter zunehmen sollte, haben wir die Position in unserem Szenario eng abgesichert.

Chart vom 31.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 58.02 USD



Setup: Bei weiterer Stärke könnte man einen Long-Trade in der Aktie des Getränkeherstellers eröffnen. Dazu sollte man Intraday auf Umkehrsignale achten. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb des Tiefs der letzten Woche vornehmen.

Meine Meinung zu Monster Beverage ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MNST



