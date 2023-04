Mögliche Engpässe bei Zinn

Die drittgrößten Zinnreserven weltweit gibt es in Myanmar, einem nicht unproblematischen Land

In Myanmar terrorisiert das Militär das eigene Volk, das den Putsch vor zwei Jahren nicht wahrhaben will. Unterstützung kommt aus Russland. Kürzlich ließ eine Meldung aus Myanmar aufhorchen. Es soll ein Bergbauverbot in dem Land drohen. Der Bergbaubetrieb soll zum 1. August 2023 im Bundesstaat Wa, Myanmar eingestellt werden. Wa will nach eigenen Angaben seine Bergbauressourcen schützen. Der Wa-Staat ist ein nicht anerkannter sozialistischer Staat in Myanmar. Aber er ist de facto autonom. Dieses Bergbauverbot nun würde rund zehn Prozent des weltweiten Zinnangebots betreffen. Im vergangenen Jahr stammten etwa 77 Prozent des von China eingeführten Zinnkonzentrats aus Myanmar. Davon stammt der Großteil aus Wa. Da entstanden Ängste wegen möglicher Engpässe. Laut der International Tin Association waren die Zinnlieferungen im Januar und Februar bereits verknappt.

Zinn wird für Lote gebraucht. Und Lote sind für den Elektronik-Boom unerlässlich. Legierungen enthalten oft Blei und Zinn und werden als Weichlote eingesetzt. Zinn ist auch ein bedeutender Legierungsbestandteil für Kupfer. Zinnbeschichtungen glänzen mit hervorragender Leitfähigkeit und Lötbarkeit sowie mit Lebensmittelechtheit. Neben der Elektrobranche ist der Automobilsektor ein wichtiger Verbraucher des Metalls. Es wird in Hybridfahrzeugen und in der Elektromobilität gebraucht. Auch in der Medizintechnik oder in Konservendosen wird Zinn verarbeitet und in den nächsten Jahren wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet. Zinnunternehmen wie First Tin oder Tin One Resources sollten also auf den richtigen Rohstoff setzen. Tin One Resources besitzt in Australien sehr aussichtsreiche Zinnprojekte. First Tin hat ein Projekt ebenfalls in Australien und eines im sächsischen Zinnbezirk in Deutschland (Tellerhäuser).

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.