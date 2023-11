Möchten Sie im Trading erfolgreich sein?

Sehr geehrte Damen und Herren,



um im Trading erfolgreich zu sein, benötigen Sie eine Methodik, die Ihnen eine hohe Trefferquote garantiert. Wenn Ihre Trades eine Trefferquote von 50 % aufweisen, benötigen Sie ein gutes Money Management, um Geld zu verdienen.

Eine Trefferquote von 50 % bedeutet, dass Sie mit der Hälfte Ihrer Trades richtig liegen (die Hälfte Ihrer Handelssignale wäre dann erfolgreich).

Das notwendige, gute Money Management bedeutet in diesem Fall, dass Sie dann nachkaufen, wenn Sie richtig liegen und Verluste begrenzen.

Bei einer Trefferquote von 50 % könnten Sie jedoch auch per Münzwurf Ihre Trades generieren.

Über einen längeren Zeitraum wäre dieses statistisch dasselbe.

Tun Sie sich das nicht an!





Statistisch besitzen die Handelssignale und die Prognosen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen eine Erfolgsquote von knapp über 79 %.Dieses bedeutet, dass von 100 Handelssignalen und 100 Prognosen, 79 Handelssignale und 79 Prognosen erfolgreich sind und Gewinne und damit Geld einbringen.Nur 21 Handelssignale sind Verlierer.Meistens werden diese Nieten am Einstieg ausgestoppt.Diese Gewinnwahrscheinlichkeit hat sich über die letzten 11 Jahre konstant durchgesetzt. Sie ist daher durchgehend vorhanden.Was Sie demnach für Ihren Börsenerfolg benötigen, sind konsistent profitable Handelssignale, die eine hohe Trefferquote besitzen.Idealerweise verfügen Sie bereits in irgendeiner Form über ein Handelssystem mit gutem Geld und Risiko-Management und genießen durch dieses System, profitable Handelssignale. Falls nicht, dann schließen Sie diese Lücke noch heute durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen von Devin Sage!Tun Sie noch heute den nächsten und notwendigen Schritt zum Börsenerfolg.Werden Sie heute noch Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und genießen Sie die Vorteile von Chartanalysen, Kursprognosen und eines Handelssystems.

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist im Rahmen der Black Friday und Cyber Monday Verkaufssaison bis zum 30.11.2023 von 999 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate!

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur für begrenzte Zeit verfügbar ist. Die Chance, von diesem Rabatt zu profitieren, ist daher begrenzt.

