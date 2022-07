Moderna bildet Boden aus

Moderna Long: 99-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 06.07.2022, 08:30 Uhr

Der Aktienkurs von Moderna hat einen Kursrückgang in der Spitze von rund 75 Prozent hinter sich. Die breite Diskussion, das Patent für den Corona-Impfstoff für einkommensschwache Länder aufzuheben, hat wahrscheinlich einen großen Anteil an diesem Verlust, nachdem uns das Virus erhalten bleibt und zumindest jährlich eine neue Impfung von Nöten wäre. Aktuell sieht es danach aus, dass der Kursverlauf das Schlimmste überstanden hat und einen Boden ausbildet.

Die große Mehrzahl der Epidemiologen ist sich sicher, dass uns der Erreger SARS-CoV-2 - aufgrund seiner Fähigkeit immer neue und ansteckende Varianten zu bilden - erhalten bleibt. Was für die Weltgemeinschaft eine Hiobsbotschaft darstellt, erweist sich für die Impfstoff-Entwickler wie BioNTech und Moderna als Glücksfall. Den beiden Firmen gelingt es aufgrund der Anwendung der neuartigen mRNA Technik vergleichsweise schnell, wirksame Impfstoffe in großer Menge zu erzeugen und für die Verimpfung genehmigen zu lassen. Die Aussichten für eine Zulassung von Covid-Impfstoffen, die speziell auf die Omikron-Variante ausgerichtet sind, haben sich weiter verbessert. Die führenden Covid-Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech und Moderna signalisierten unterdessen, dass sie entsprechend angepasste Impfstoffe bis Oktober in größeren Mengen produzieren könnten.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Moderna hat den seit Ende September 2021 intakten Abwärtstrend durchbrochen. Die Diskussion um das Patentrecht und die steigenden Konkurrenz um einen Impfstoff zur Pandemiebekämpfung lasten dennoch auf dem Titel. Am 8. März 2022 erreichte der Kurs mit dem partiellen Tief bei 122,01 US-Dollar eine Notierung wie vor dem Höhenflug im März 2021. Dieses Tief wurde am 12. Mai 2022 und am 14. Juni 2022 erneut getestet. Nachdem sich der Kurs von dieser Kernunterstützung nach oben abgesetzt hat, kann von einer Bodenbildungsphase gesprochen werden. 2022 wird mit einem Rekordgewinn je Aktie von 26,21 US-Dollar gerechnet, was das erwartete KGV auf 5,48 senkt. Bis 2024 sinkt der prognostizierte Gewinn auf 4,81 US-Dollar und erhöht damit das erwartete KGV 2024 auf knapp 30. Eventuell sorgt der Verlauf der Pandemie für höhere Gewinne und somit für niedrigere KGVs, was den Kurs weiter unterstützen könnte.

Moderna Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 182,65 // 236,76 US-Dollar Unterstützungen: 123,30 // 102,75 US-Dollar

Fazit

Der Aktienkurs von Moderna hat einen Kursrückgang in der Spitze von rund 75 Prozent hinter sich. Die breite Diskussion, das Patent für den Corona-Impfstoff für einkommensschwache Länder aufzuheben, hat wahrscheinlich einen großen Anteil an diesem Verlust, nachdem uns das Virus erhalten bleibt und zumindest jährlich eine neue Impfung von Nöten wäre. Aktuell sieht es danach aus, dass der Kursverlauf das Schlimmste überstanden hat und einen Boden ausbildet.

.

Mit einem Open End Turbo Long auf Moderna (WKN MD5P7K) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,11 profitieren. Das Ziel sei bei 194,01 Euro angenommen (7,48 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 123,12 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,57 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD5P7K

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,73 - 3,75 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 120,14 Euro

Basiswert: Moderna Inc. KO-Schwelle: 120,14 Euro

akt. Kurs Basiswert: 155,56 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 7,48 Euro Hebel: 4,11

Kurschance: + 99 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.