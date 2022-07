Moderna: Nach Kaufsignal weiter aufwärts!

Der Impfstoffhersteller aus den Staaten (WKN: A2N9D9 ISIN: US60770K1079) konnte am 07.07.22 die markante 200-Tage Linie (blau im Chart unten eingezeichnet) überwinden und damit ein neues Kaufsignal generieren!

In der Folge kam es zu weiteren Kursgewinnen und auch heute startet die Aktie positiv in den Handel bei aktuell 174,40 Euro. Aufgrund des kräftigen Kursanstiegs innerhalb der letzten Wochen ist der Wert natürlich "stark überkauft", weshalb wir hier in Kürze mit einem Rücksetzer rechnen müssen, ggf. bis zur 200-Tage Linie, welche nun als Unterstützung fungiert.

Moderna Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.