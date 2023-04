Milliardendeal bei Cameco – Zeit für Uraninvestments

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Cameco gehört zu den weltweit größten Uranproduzenten. Da sind Neuigkeiten von Cameco immer interessant





Bis 2040, so äußerte sich Cameco gerade, werden die Vereinbarungen zur Lieferung von Kernbrennstoff mit Bruce Power verlängert. Diese Verlängerung um zehn Jahre beinhaltet zusätzliche Geschäfte zwischen den Vertragspartner, die rund 2,8 Milliarden US-Dollar schwer sind. Die Zusammenarbeit sichert so für Jahrzehnte die in Kanada hergestellte Kernenergie. Diese ist notwendig, um Netto-Null-Ziele zu erreichen. Erschwingliche, kohlenstoffarme Kernenergie, die für die Stromerzeugung nötig ist, wird also damit gewährleistet. Cameco besitzt die weltweit größten hochgradigen Reserven. Bruce Power ist ein Elektrizitätsunternehmen im staatlichen Besitz mit Sitz in Ontario.







Eines steht fest, das Interesse an Uran ist wieder erwacht. Doch dürfte es mehr die reale Urannachfrage sein, die die langfristigen Preise in die Höhe treibt. Der Sprott Physical Uranium Trust tritt auch beständig als Käufer auf, ebenso decken sich Versorgungsunternehmen ein. Denn der Mangel an Investitionen im Uranbereich nach dem Fukushima-Disaster schürt die Angst, dass sich Urandefizite ausbreiten. Preislich kostete das Pfund Uran Ende 2021 rund 40 US-Dollar, in 2022 stieg der Preis bis auf rund 51 US-Dollar. Seit 2007 sind dies die größten Gewinne. Die Langzeitpreise beim Uran tendieren auch deutlich nach oben. Seit Anfang des Jahres sind sie auf 52 US-Dollar gestiegen. Ebenso sind in 2022 die Langzeitverträge um 58 Prozent nach oben gegangen. Anleger, die auf Urangesellschaften wie Uranium Energy oder Consolidated Uranium setzen, können sich freuen. Uranium Energy besitzt umweltfreundliche Projekte, die zum Teil schon betriebsbereit sind (Kanada, Vereinigte Staaten) sowie Uranbeteiligungen. Dazu gehört beispielsweise eine Beteiligung am einzigen Royalty-Unternehmen im Uranbereich. Consolidated Uranium ist in Australien, Argentinien und in Kanada aktiv. Dazu kommen in kurzer Zeit startbereite Uran- und Vanadium-Minen in Utah und Colorado.







