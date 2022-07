Microsoft mit vergleichsweise gutem KGV

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Call auf Microsoft: 79 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 08.07.2022, 08:30 Uhr

Microsoft hat in den kommenden Jahren 27 Prozent an Gewinnwachstum eingeplant. Erfüllt sich der Plan, sollte die Aktie mit dieser Marktposition ein erwartetes KGV 2023/24 von aktuell 21 ausweisen. Zur Zeit scheint der Aktienkurs auf dem Weg in Richtung Kernwiderstand. Ob ein neuer Trend gestartet wird, hängt auch von der Reaktion der Aktie auf die geplanten Zinserhöhungen ab.

Die Volatilität an den Märkten ist groß, Rezessionsängste dominieren die Stimmungslage. Die Belastungsfaktoren aus geopolitischen Risiken, steigenden Zinsen und drohender Rezession sind dominant und sorgten für eines der schlechtesten Börsen-Halbjahre seit längerer Zeit. Es gab in den vergangenen Monaten kaum Zufluchtsorte, um Verluste zu begrenzen. Aber speziell die Technologiewerte sind schon sehr weit nach unten gelaufen. Da genügt die Nachricht der Fed, dass keine rezessiven Tendenzen zu bemerken sind, um die Kurse wieder nach oben zu treiben. Microsoft hat von seinem partiellen Tief am 13. Juni bei 241,72 US-Dollar bereits wieder 10 Prozent an Kursplus generiert und einen Boden ausgebildet. Vom All Time High am 22. November in Höhe von 348,14 US-Dollar hat der Kurs in der Spitze rund 30 Prozent abgegeben.

Zum Chart

Am 26. Juli 2022 wird Microsoft seine Zahlen zum 4. Quartal 2022 präsentieren. Die guten Zahlen vom Q3 platzten in eine Börsenphase, in der das Ausmaß des langfristigen Wachstums in Frage gestellt wurde. Dadurch war der Kursanstieg nach den Q3 Zahlen nur sehr kurzlebig. Der ausgebildete Abwärtstrend entwickelte sich weiter und fand seinen Boden in der Supportzone zwischen 241,72 US-Dollar und 259,27 US-Dollar. Aktuell hat sich der Kurs über dem Kernwiderstand bei 259,27 US-Dollar etabliert und die obere Begrenzung des Abwärtstrends durchbrochen. In einem Szenario könnte die Kursentwicklung wieder nach unten abdrehen und in die Unterstützung bei 241,72 US-Dollar anlaufen. In einem weiteren Szenario scheint die Bodenbildung abgeschlossen und der Kurs der Microsoft-Aktie könnte bis zur Magic Number 300 US-Dollar hoch laufen. Für die kommenden zwei Geschäftsjahre ist ein Gewinnwachstum pro Aktie von rund 27 Prozent eingepreist. Das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell bei 21. Aktuell wächst der Software-Riese trotz seiner Größe wie ein erfolgreiches Start-Up-Unternehmen.

Microsoft Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 276,85 // 315,04 US-Dollar Unterstützungen: 259,27 // 241,72 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Microsoft-Aktie bis auf 295,74 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KE61M2) überproportional mit einem Omega von 6,8 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 30 % und dem Ziel bei 295,74 US-Dollar (1,92 Euro beim Optionsschein) bis zum 09.08.2022 ist eine Rendite von rund 79 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 243,87 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 53 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,49 zu 1, wenn bei 243,87 US-Dollar (0,5 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: KE61M2

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,11 - 1,13 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 330,00 US-Dollar

Basiswert: Microsoft Corp.



akt. Kurs Basiswert: 268,40 US-Dollar Laufzeit: 14.06.2023

Kursziel: 1,92 Euro Omega: 6,8

Kurschance: + 79 Prozent Quelle: Citigroup

